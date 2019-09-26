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РИА Новости

Москалькова удовлетворена развитием процесса по апелляции Устинова

12:01 26.09.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова удовлетворена результатом заседания суда в четверг по апелляционной жалобе на приговор Павлу Устинову за вывих плеча росгвардейцу, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
Мосгорсуд в четверг отложил рассмотрение жалобы на приговор Устинову, осужденному ранее на 3,5 года, до понедельника, 30 сентября. Адвокат Дмитрий Чешков попросил приобщить к материалам видео с несанкционированной акции, сделанные двумя свидетелями, на которые попал момент задержания. В свою очередь потерпевший попросил приобщить видео, "скачанное с сайта YouTube". Сторона защиты возражала, так как все моменты задержания "видны на записи свидетелей, которые уже были допрошены в суде". Приобщать ли видео, и если да, то какое, Мосгорсуд решит на заседании в понедельник.
"Уполномоченный удовлетворена результатом сегодняшнего судебного процесса по делу Павла Устинова. Суд принял (во внимание - ред.) видео, представленные свидетелями, и заключения специалиста о возможности причинения травм", - сказали в пресс-службе журналистам.
Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Рассматривая дело, суд не стал приобщать видеоматериалы, представленные защитой.
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За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался Устинов, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что освобождение Устинова из СИЗО - поистине справедливое решение. Адвокат Устинова Анатолий Кучерена назвал решение освободить актера справедливым и мотивированным.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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