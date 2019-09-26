Москалькова удовлетворена развитием процесса по апелляции Устинова

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова удовлетворена результатом заседания суда в четверг по апелляционной жалобе на приговор Павлу Устинову за вывих плеча росгвардейцу, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Мосгорсуд в четверг отложил рассмотрение жалобы на приговор Устинову, осужденному ранее на 3,5 года, до понедельника, 30 сентября. Адвокат Дмитрий Чешков попросил приобщить к материалам видео с несанкционированной акции, сделанные двумя свидетелями, на которые попал момент задержания. В свою очередь потерпевший попросил приобщить видео, "скачанное с сайта YouTube". Сторона защиты возражала, так как все моменты задержания "видны на записи свидетелей, которые уже были допрошены в суде". Приобщать ли видео, и если да, то какое, Мосгорсуд решит на заседании в понедельник.

"Уполномоченный удовлетворена результатом сегодняшнего судебного процесса по делу Павла Устинова. Суд принял (во внимание - ред.) видео, представленные свидетелями, и заключения специалиста о возможности причинения травм", - сказали в пресс-службе журналистам.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Рассматривая дело, суд не стал приобщать видеоматериалы, представленные защитой.

За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался Устинов, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что освобождение Устинова из СИЗО - поистине справедливое решение. Адвокат Устинова Анатолий Кучерена назвал решение освободить актера справедливым и мотивированным.