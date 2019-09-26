Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T18:43Z
https://ria.ru/20190926/1559150084.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155917/70/1559177064_0:124:3072:1852_1036x0_80_0_0_8655e46d9cf7e17918f351c079421d87.jpg
РИА Новости

РИА Новости представит свои VR-проекты на "М.Видео Electronics Show 2019"

11:57 26.09.2019 (обновлено: 18:43 26.09.2019)
77
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкVR-очки в презентационной зоне РИА.Lab на стенде МИА "Россия сегодня"
VR-очки в презентационной зоне РИА.Lab на стенде МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. РИА Новости представит свои проекты в формате виртуальной реальности (VR) на выставке электроники "М.Видео Electronics Show 2019", которая пройдет 4-5 октября в московском выставочном комплексе "Крокус Экспо". Посетители экспозиции смогут ознакомиться с VR-историями "Лунная станция", "Механика аутизма. Почему они так реагируют?", "Слепые в большом городе" и "Валерка встречает Гагарина".
"М.Видео Electronics Show 2019" – первая в России выставка потребительской электроники подобного масштаба. На ней более 30 крупнейших компаний покажут около пятисот новинок: от флагманских смартфонов, компьютерной техники, телевизоров с разрешением 8К до умной техники для дома, экологичного электротранспорта, квадрокоптеров, роботов и систем "умного" дома. Например, впервые широкой аудитории будет представлено несколько смартфонов с поддержкой 5G. Посетителей выставки также ждут развлекательные зоны, концерты, розыгрыши, мастер-классы и лекции.
РИА Новости работает с VR-технологиями с 2018 года. "Лунная станция" – основанный на экспертных интервью и документах прогноз того, как, скорее всего, будет выглядеть первая международная база на естественном спутнике Земли. "Механика аутизма. Почему они так реагируют?" – VR-история, в которой пользователь видит мир глазами человека с аутизмом. Проект стал лауреатом международного конкурса Communicator Awards и премии Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards. "Слепые в большом городе" – подробная реконструкция того, как ощущают окружающий мир незрячие и слабовидящие люди, победитель международной премии IPRA Golden World Awards 2019. "Валерка встречает Гагарина" – история, в которой пользователь оказывается в московской квартире 14 апреля 1961-го года и становится мальчиком, который ждёт проезда кортежа первого космонавта Земли. Презентация VR-проектов РИА Новости пройдет на основе решения виртуальной реальности Samsung Gear VR и смартфона Samsung Galaxy S9. Все VR и AR-истории РИА Новости доступны в бесплатном приложении РИА.Lab в AppStore и Google Play.
РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство служит источником информации для большей части Рунета и пользователей соцсетей. Сайт RIA.ru читают свыше четырех миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более ста городов мира.
Министр спорта Павел Колобков оценил VR-проект РИА Новости Лунная станция
13 сентября, 11:15РСпорт
Министр спорта оценил VR-проект РИА Новости "Лунная станция"
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
000000
Обсудить 0
Новости агентства
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
В МИД России рассказали о компетенции комиссии ООН по авиаударам в Идлибе
РИА
Новости
Форум гражданских активистов Сообщество
В Тамбовской области открылся форум гражданских активистов "Сообщество"
Беспорядки в столице Египта
В Египте допросили одну тысячу подозреваемых в причастности к протестам
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
"Пакт Рио" не повлечет военного вторжения в Венесуэлу, заявил Роблес
Лента
новостей
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро заявил, что получил от России "полную поддержку" по ВТС
Губернатор Омской области Александр Бурков во время бюджетного послания законодательному собранию
Бурков рассказал о будущих нацпроектах в Омской области
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро прокомментировал готовность к диалогу с оппозицией
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани
Адвокат Трампа Джулиани отрицает обвинения разведчика в свой адрес
Губернатор Омской области Александр Бурков во время бюджетного послания законодательному собранию
Омский губернатор предложил создать в регионе особую экономическую зону
Игнази Мальол. Кусты роз (Коста-Брава). 1920. Национальный музей искусства Каталонии
В Музей русского импрессионизма привезут работы известных испанцев
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Вершинин раскритиковал обвинения США против Сирии по химическому оружию
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
"Вот на что мы способны": Украина губит Трампа
Губернатор Омской области Александр Бурков во время бюджетного послания законодательному собранию
Омский губернатор предложил дополнительно повысить зарплаты бюджетников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Сенатор назвала закономерной позицию Лукашенко по Крыму
05:33Девять человек эвакуированы с горящего сухогруза в Самарской области
05:26Авиалесоохрана сообщила об уменьшении площади лесных пожаров
05:22За разглашение гостайны офицера оштрафовали на 20 тысяч рублей
05:10Защита брата и соратников экс-президента Алжира обжалует приговор трибунала
05:08Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
Лента новостейМолния