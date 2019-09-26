РИА Новости представит свои VR-проекты на "М.Видео Electronics Show 2019"

"М.Видео Electronics Show 2019" – первая в России выставка потребительской электроники подобного масштаба. На ней более 30 крупнейших компаний покажут около пятисот новинок: от флагманских смартфонов, компьютерной техники, телевизоров с разрешением 8К до умной техники для дома, экологичного электротранспорта, квадрокоптеров, роботов и систем "умного" дома. Например, впервые широкой аудитории будет представлено несколько смартфонов с поддержкой 5G. Посетителей выставки также ждут развлекательные зоны, концерты, розыгрыши, мастер-классы и лекции.