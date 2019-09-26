РИА Новости представит свои VR-проекты на "М.Видео Electronics Show 2019"

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. РИА Новости представит свои проекты в формате виртуальной реальности (VR) на выставке электроники "М.Видео Electronics Show 2019", которая пройдет 4-5 октября в московском выставочном комплексе "Крокус Экспо". Посетители экспозиции смогут ознакомиться с VR-историями "Лунная станция", "Механика аутизма. Почему они так реагируют?", "Слепые в большом городе" и "Валерка встречает Гагарина".
"М.Видео Electronics Show 2019" – первая в России выставка потребительской электроники подобного масштаба. На ней более 30 крупнейших компаний покажут около пятисот новинок: от флагманских смартфонов, компьютерной техники, телевизоров с разрешением 8К до умной техники для дома, экологичного электротранспорта, квадрокоптеров, роботов и систем "умного" дома. Например, впервые широкой аудитории будет представлено несколько смартфонов с поддержкой 5G. Посетителей выставки также ждут развлекательные зоны, концерты, розыгрыши, мастер-классы и лекции.
РИА Новости работает с VR-технологиями с 2018 года. "Лунная станция" – основанный на экспертных интервью и документах прогноз того, как, скорее всего, будет выглядеть первая международная база на естественном спутнике Земли. "Механика аутизма. Почему они так реагируют?" – VR-история, в которой пользователь видит мир глазами человека с аутизмом. Проект стал лауреатом международного конкурса Communicator Awards и премии Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards. "Слепые в большом городе" – подробная реконструкция того, как ощущают окружающий мир незрячие и слабовидящие люди, победитель международной премии IPRA Golden World Awards 2019. "Валерка встречает Гагарина" – история, в которой пользователь оказывается в московской квартире 14 апреля 1961-го года и становится мальчиком, который ждёт проезда кортежа первого космонавта Земли. Презентация VR-проектов РИА Новости пройдет на основе решения виртуальной реальности Samsung Gear VR и смартфона Samsung Galaxy S9. Все VR и AR-истории РИА Новости доступны в бесплатном приложении РИА.Lab в AppStore и Google Play.
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13 сентября, 11:15РСпортМинистр спорта оценил VR-проект РИА Новости "Лунная станция"
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