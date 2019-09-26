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РИА Новости
Теплоснабжение

"Русгидро" одобрил обмен активами со структурами Мельниченко

11:56 26.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд компании "Русгидро" на ВЭФ во Владивостоке
Стенд компании Русгидро на ВЭФ во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Совет директоров "Русгидро" одобрил обмен активами с группой основных миноритарных акционеров Дальневосточной энергетической компании (ДЭК), говорится в сообщении "Русгидро".
"Совет директоров одобрил сделку мены активами между ПАО "Русгидро" и группой основных миноритарных акционеров ПАО "ДЭК", предполагающую обмен Лучегорского угольного разреза и технологически связанной с ним Приморской ГРЭС на пакет акций ПАО "ДЭК", принадлежащий группе основных миноритарных акционеров ПАО "ДЭК". ... Стороны подали соответствующие ходатайства о даче согласия на совершение сделки в ФАС", - сказано в сообщении.
В сентябре глава "Русгидро" Николай Шульгинов говорил, что компания рассчитывает завершить обмен активами со структурами бизнесмена Андрея Мельниченко до конца года.
Обсуждалась схема выхода Мельниченко из совместной с "Русгидро" ДЭК, в которую входят Дальневосточная генерирующая компания (ДГК) и Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК). Согласно этой схеме, в рамках обмена активами структуры Мельниченко получат Приморскую ГРЭС и Лучегорский угольный разрез, а "Русгидро" - контроль над долгами ДГК. По данным газеты "Коммерсант", доля структур Мельниченко в ДЭК оценена в 8 миллиардов рублей, а общая стоимость ДЭК может составлять 19 миллиардов.
Стенд компании Русгидро на ВЭФ во Владивостоке
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В вышедшем в четверг сообщении компании сказано, что совет директоров "Русгидро" одобрил выкуп допэмиссии ДГК на сумму до 40,5 миллиарда рублей "путем конвертации в акции внутригрупповой задолженности". По состоянию на сегодня долговой портфель ДГК составляет 65,8 миллиарда рублей, включая внутригрупповой заем на 40,5 миллиарда рублей от "Русгидро" в рамках форвардной сделки с ВТБ. Обмен активов со структурами Мельниченко и последующая капитализация долга позволит сократить долговую нагрузку ДГК более чем на 60%, отмечает "Русгидро".
"Это создаст условия для стабилизации финансово-экономического состояния компании и, с учетом установления в перспективе экономически-обоснованных справедливых долгосрочных тарифов, позволит сосредоточиться на операционной деятельности, осуществить модернизацию основного оборудования. ... В среднесрочной перспективе появится возможность передачи в собственность ДГК новых электростанций в зоне ответственности компании: второй очереди Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ "Восточная" и ТЭЦ в городе Советская Гавань", - пишет "Русгидро".
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ТеплоснабжениеРусГидроРоссия
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