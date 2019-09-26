"Русгидро" одобрил обмен активами со структурами Мельниченко

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Совет директоров "Русгидро" одобрил обмен активами с группой основных миноритарных акционеров Дальневосточной энергетической компании (ДЭК), говорится в сообщении "Русгидро".

"Совет директоров одобрил сделку мены активами между ПАО "Русгидро" и группой основных миноритарных акционеров ПАО "ДЭК", предполагающую обмен Лучегорского угольного разреза и технологически связанной с ним Приморской ГРЭС на пакет акций ПАО "ДЭК", принадлежащий группе основных миноритарных акционеров ПАО "ДЭК". ... Стороны подали соответствующие ходатайства о даче согласия на совершение сделки в ФАС", - сказано в сообщении.

В сентябре глава "Русгидро" Николай Шульгинов говорил, что компания рассчитывает завершить обмен активами со структурами бизнесмена Андрея Мельниченко до конца года.

Обсуждалась схема выхода Мельниченко из совместной с "Русгидро" ДЭК, в которую входят Дальневосточная генерирующая компания (ДГК) и Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК). Согласно этой схеме, в рамках обмена активами структуры Мельниченко получат Приморскую ГРЭС и Лучегорский угольный разрез, а "Русгидро" - контроль над долгами ДГК. По данным газеты "Коммерсант", доля структур Мельниченко в ДЭК оценена в 8 миллиардов рублей, а общая стоимость ДЭК может составлять 19 миллиардов.

В вышедшем в четверг сообщении компании сказано, что совет директоров "Русгидро" одобрил выкуп допэмиссии ДГК на сумму до 40,5 миллиарда рублей "путем конвертации в акции внутригрупповой задолженности". По состоянию на сегодня долговой портфель ДГК составляет 65,8 миллиарда рублей, включая внутригрупповой заем на 40,5 миллиарда рублей от "Русгидро" в рамках форвардной сделки с ВТБ. Обмен активов со структурами Мельниченко и последующая капитализация долга позволит сократить долговую нагрузку ДГК более чем на 60%, отмечает "Русгидро".