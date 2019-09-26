В новом трейлере "Ирландца" раскрываются подробности сюжета

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. В новом трейлере фильма "Ирландец" Мартина Скорсезе, выложенном в Сеть, раскрываются подробности сюжета и демонстрируется использование омолаживающих технологий, сообщает THR.
В ролике Фрэнк "Ирландец" Ширан (Роберт Де Ниро) и Рассел Буфалино (Джо Пеши) планируют убийство профсоюзного лидера Джимми Хоффы (Аль Пачино).
В основе ленты — книга "Я слышал, ты красишь дома" Чарльза Брандта 2004 года.
Картина выйдет в ограниченный прокат в США первого ноября, а с 27 ноября ее можно будет увидеть на сервисе Netflix.
Премьера "Ирландца" состоится на открытии кинофестиваля в Нью-Йорке 27 сентября.