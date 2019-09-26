Володин призвал развивать межрегиональное сотрудничество с Китаем

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Необходимо развивать межрегиональное сотрудничество между Россией и Китаем, чтобы использовать этот потенциал для увеличения взаимодействия двух стран и достижения товарооборота в 200 миллиардов долларов к 2024 году, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым в Петербурге заявил, что ставит целью довести двусторонний товарооборот РФ и Китая до 200 миллиардов долларов в год.

"Межрегиональное сотрудничество, безусловно, будет тем новым шагом и потенциалом, который мы дополнительно сможем использовать для того, чтобы отношения проросли из федерального (уровня) на региональный и позволили нам задействовать как раз возможности и потенциал межрегионального взаимодействия", - сказал Володин на встрече с председателем Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу.

"Нам крайне важно создать условия для этого взаимодействия", - подчеркнул спикер Госдумы.

Он отметил, что проекты на уровне межрегионального сотрудничества смогут задать новый темп взаимодействия между двумя странами, что, среди прочего, скажется и на товарообороте. Это, по словам Володина, приблизит РФ и Китай к поставленной главами государств задаче по товарообороту.