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РИА Новости

Володин призвал развивать межрегиональное сотрудничество с Китаем

11:47 26.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему "Вопросы развития цифровой экономики". 8 июля 2019
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики. 8 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Необходимо развивать межрегиональное сотрудничество между Россией и Китаем, чтобы использовать этот потенциал для увеличения взаимодействия двух стран и достижения товарооборота в 200 миллиардов долларов к 2024 году, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым в Петербурге заявил, что ставит целью довести двусторонний товарооборот РФ и Китая до 200 миллиардов долларов в год.
"Межрегиональное сотрудничество, безусловно, будет тем новым шагом и потенциалом, который мы дополнительно сможем использовать для того, чтобы отношения проросли из федерального (уровня) на региональный и позволили нам задействовать как раз возможности и потенциал межрегионального взаимодействия", - сказал Володин на встрече с председателем Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу.
"Нам крайне важно создать условия для этого взаимодействия", - подчеркнул спикер Госдумы.
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Он отметил, что проекты на уровне межрегионального сотрудничества смогут задать новый темп взаимодействия между двумя странами, что, среди прочего, скажется и на товарообороте. Это, по словам Володина, приблизит РФ и Китай к поставленной главами государств задаче по товарообороту.
По мнению Володина, важно также обсудить форматы сотрудничества в цифровой экономике, сфере научно-технических инноваций и космосе. "Это темы, которые требуют от нас новых подходов, тем более, что мир меняется, технологии развиваются, и правильно было бы с нашей стороны законодательно обеспечить это развитие", - добавил председатель Госдумы.
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