Володин призвал развивать межрегиональное сотрудничество с Китаем

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Необходимо развивать межрегиональное сотрудничество между Россией и Китаем, чтобы использовать этот потенциал для увеличения взаимодействия двух стран и достижения товарооборота в 200 миллиардов долларов к 2024 году, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым в Петербурге заявил, что ставит целью довести двусторонний товарооборот РФ и Китая до 200 миллиардов долларов в год.
"Межрегиональное сотрудничество, безусловно, будет тем новым шагом и потенциалом, который мы дополнительно сможем использовать для того, чтобы отношения проросли из федерального (уровня) на региональный и позволили нам задействовать как раз возможности и потенциал межрегионального взаимодействия", - сказал Володин на встрече с председателем Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу.
"Нам крайне важно создать условия для этого взаимодействия", - подчеркнул спикер Госдумы.
Он отметил, что проекты на уровне межрегионального сотрудничества смогут задать новый темп взаимодействия между двумя странами, что, среди прочего, скажется и на товарообороте. Это, по словам Володина, приблизит РФ и Китай к поставленной главами государств задаче по товарообороту.
По мнению Володина, важно также обсудить форматы сотрудничества в цифровой экономике, сфере научно-технических инноваций и космосе. "Это темы, которые требуют от нас новых подходов, тем более, что мир меняется, технологии развиваются, и правильно было бы с нашей стороны законодательно обеспечить это развитие", - добавил председатель Госдумы.