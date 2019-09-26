Лукашенко призвал переходить от намерений к конкретным действиям в Донбассе

КИЕВ, 26 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг заявил, что в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе необходимо перейти от демонстрации желания к конкретным действиям.
"Ситуация после того, как начался этот конфликт, очень серьезно изменилась и особенно после этих последних президентских выборов. Вы говорите: желание, желание... Желания не просто недостаточно, оно сейчас не имеет никакого значения, прошел период каких-то желаний и настроений... настал период действий, людям нужны действия, которые принесут желаемый мир и результаты для вашей родины", - сказал Лукашенко на пресс-конференции с украинскими СМИ в Минске.
Он отметил, что на месте руководства Украины делал бы все, чтобы урегулировать конфликт.
"Если бы я оказался в этой ситуации, я бы делал все, чтобы были конкретные шаги и я мог демонстрировать украинцам и всем, кто вовлечен в этот конфликт, что мы как-то двигаемся. Этого движения нет, поэтому надо перестать говорить о желаниях и надо начинать действовать", - сказал Лукашенко.