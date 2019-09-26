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РИА Новости

Лукашенко призвал переходить от намерений к конкретным действиям в Донбассе

11:40 26.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
КИЕВ, 26 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг заявил, что в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе необходимо перейти от демонстрации желания к конкретным действиям.
"Ситуация после того, как начался этот конфликт, очень серьезно изменилась и особенно после этих последних президентских выборов. Вы говорите: желание, желание... Желания не просто недостаточно, оно сейчас не имеет никакого значения, прошел период каких-то желаний и настроений... настал период действий, людям нужны действия, которые принесут желаемый мир и результаты для вашей родины", - сказал Лукашенко на пресс-конференции с украинскими СМИ в Минске.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
25 сентября, 16:49РИА Новости
Лавров заявил, что кратко обсудил с Зеленским урегулирование на Донбассе
Он отметил, что на месте руководства Украины делал бы все, чтобы урегулировать конфликт.
"Если бы я оказался в этой ситуации, я бы делал все, чтобы были конкретные шаги и я мог демонстрировать украинцам и всем, кто вовлечен в этот конфликт, что мы как-то двигаемся. Этого движения нет, поэтому надо перестать говорить о желаниях и надо начинать действовать", - сказал Лукашенко.
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