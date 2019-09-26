Лукашенко призвал переходить от намерений к конкретным действиям в Донбассе

"Если бы я оказался в этой ситуации, я бы делал все, чтобы были конкретные шаги и я мог демонстрировать украинцам и всем, кто вовлечен в этот конфликт, что мы как-то двигаемся. Этого движения нет, поэтому надо перестать говорить о желаниях и надо начинать действовать", - сказал Лукашенко.