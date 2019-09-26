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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Иркутске назвали причину отравления детей в православной гимназии

11:32 26.09.2019 (обновлено: 11:43 26.09.2019)
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© Depositphotos / alexrathsЛабораторные исследования
Лабораторные исследования
© Depositphotos / alexraths
Лабораторные исследования. Архивное фото
ИРКУТСК, 26 сен – РИА Новости. Причиной массового заболевания учащихся православной гимназии Иркутска стала пищевая токсикоинфекция, сообщил РИА Новости представитель регионального управления Роспотребнадзора.
По данным минздрава региона, пострадали 24 учащихся гимназии, из них 11 госпитализированы. Следователями СК совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проводятся проверки.
"Установлено, что причиной заболевания детей стала пищевая токсикоинфекция, вызванная комплексом причин. В частности, в пищеблоке выявлено нарушение правил хранения продуктов, технологии приготовлении блюд, дезинфекционного режима", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время столовая учебного заведения закрыта. За учащимися и персоналом установлено медицинское наблюдение, в пищеблоке проводится дезинфекция. Администрации гимназии выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
Приготовление шаурмы
12 сентября, 07:42РИА Новости
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В отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего услуги по организации питания детей, составлен протокол о временном запрете деятельности и протокол об административном правонарушении. Материалы дела переданы в суд.
По данным областного минздрава, в больнице остаются 10 детей.
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Религия и мировоззрениерелигияРоспотребнадзорИркутскПроисшествия
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