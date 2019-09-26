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РИА Новости
Культура

Большой театр откроет новый сезон оперой "Сказка о царе Салтане"

11:30 26.09.2019
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© Фото : пресс-служба Большого театраСцена из оперы "Сказка о царе Салтане"
Сцена из оперы Сказка о царе Салтане
© Фото : пресс-служба Большого театра
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Большой театр для открытия сезона приготовил подарок для юных и взрослых зрителей - спектакль, созданный по творениям великих классиков, оперу Николая Римского-Корсакова на стихи Александра Пушкина "Сказка о царе Салтане". Премьера состоится в Москве 26 сентября, а накануне прошла генеральная репетиция.

Возвращение

Опера Римского-Корсакова возвращается в репертуар Большого театра после паузы в долгие 30 лет. Это событие долгожданное и для театра, и для зрителей. Нынешний спектакль - прекрасный образец постановки для семейного просмотра.
"Сказку о царе Салтане" Пушкина знают и любят все с детства, ведь она о том, о чем мечтает каждый человек - о любви, добре, победе над злом. Это прекрасное творение Пушкина и Римского-Корсакова было обречено на успех, и с первой же встречи со зрителями – в 1900 году произведение прозвучало в исполнении "Товарищества частной оперы" - оно было принято с восторгом.
В Большом театре дебют оперы "Сказка о царе Салтане" состоялся в 1913 году, затем было еще две версии, в 1959-м и 1986-м, а сохранялась она в репертуаре ГАБТа до 1989 года.
Создатели нынешней постановки - музыкальный руководитель и дирижер Туган Сохиев, режиссер Алексей Франдетти, сценограф Зиновий Марголин и автор костюмов Виктория Севрюкова.
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Костюмы - просто "ах"

Невозможно не выразить восхищение невероятной красоты костюмами, которых в спектакле 350. И все они - настоящие произведения искусства, созданные в истинно русских традициях.
"Костюмов было очень много, это большая работа, но в нашей команде было такое единоверие, такое единолюбие, что, мне кажется, у нас получилось. Вообще работать над таким спектаклем - абсолютно сладкая мечта, потому что это все лучшее -невероятная музыка и невероятная поэзия", - сказала Севрюкова накануне репетиции.
По словам художницы, она помнит свой восторг от иллюстраций Ивана Билибина к пушкинским сказкам и его слова о том, что самое время сейчас открыть настоящую красивую Россию, а когда мы ее откроем, то скажем: "Ах!". Она призналась, что хотела сделать так, чтобы было "Ах!", чтобы настоящую радость получили дети и взрослые.
Ровно те же мысль звучала и в словах музыкального руководителя Тугана Сохиева, который признался, что очень рад, что получилось сделать такой спектакль для всей семьи - с прекрасной музыкой Римского-Корсакова, стихами Пушкина, с яркими красочными костюмами и декорациями.
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О любви и семье

Режиссер Алексей Франдетти подчеркнул, что опера "Сказка о царе Салтане" - это абсолютно классический спектакль. "Мы ничего не надумывали "сверху", просто внимательно читали сказку", - сказал он.
По словам режиссера, эта история о любви, о семье, о том, как она важна для любого человека, независимо от того, маленький он или взрослый.
Он рассказал, что в спектакле много чудес, которые помогали создать артисты цирка - воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры. Будет и белочка жонглирующая золотыми орешками, будет и настоящий "воздушный бой" Царевны-Лебедь и злого коршуна, будет сказочный подводный мир.
Спектакль в трех действиях, но заканчивается ровно в 22.00, так что и маленькие зрители смогут побывать на представлении.
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