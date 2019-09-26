Пресс-конференция к Всемирному дню борьбы против бешенства

3

27 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция руководителя Федерального центра по борьбе с бешенством Артема МОВСЕСЯНЦА, приуроченная к отмечаемому 28 сентября Всемирному дню борьбы против бешенства.