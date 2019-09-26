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РИА Новости

Медики советуют прививаться от всех инфекций семьям, где есть новорожденный

11:25 26.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМать с новорожденным ребенком. Архивное фото
Мать с новорожденным ребенком. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Семьям, где есть новорожденный ребенок, рекомендуется создать "кокон вакцинации" - члены семьи должны быть привиты от всех инфекций, чтобы защитить неокрепший иммунитет малыша, рассказал РИА Новости главный врач Центра медицинской профилактики департамента здравоохранения Москвы Олег Филиппов.
""Кокон вакцинации" подразумевает иммунизацию окружения малыша, который появился на свет. Мама, папа, братья и сестры, ближайшие родственники должны быть вакцинированы от всех инфекций в соответствии с региональным календарем профилактических прививок. Причем сделать прививки, то есть создать защитный барьер, или так называемый кокон, необходимо еще до рождения младшего члена семьи", – сказал Филиппов.
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Как поясняет врач, новорожденные дети наиболее уязвимы к различным вирусам. Самое опасное время – это первые полтора-два года жизни, когда иммунная система только начинает формироваться, а некоторые прививки еще не сделаны из-за возрастных ограничений. К примеру, детям до 6 месяцев еще нельзя проводить вакцинацию против гриппа. Они "открыты" для инфекции и легко могут заразиться от инфицированного взрослого, который с ним контактировал.
"Что касается гриппа, то беременная женщина должна позаботиться о прививке на втором или третьем триместре. Это защитит от вируса не только ее, но и ребенка в течение первых 6 месяцев после рождения", – отметил Филиппов.
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Здоровье - ОбществоРоссияОбщество
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