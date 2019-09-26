Украина должны быть единой и неделимой, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии также рассказал о своем опыте общения с жителями западных областей Украины во время военной службы. "Я познакомился с "враждебной" Западной Украиной. Слушайте, на меня потрясающее впечатление произвело: я таких порядочных, трудолюбивых людей нигде не видел. И когда я ушел из войск, работал в сельском хозяйстве, я имел с ними очень тесные отношения, приглашал к себе работать", - отметил Лукашенко. По его словам, "они более националистичны". "А что, россияне не националистичны по отношению к своей стране. Или мы менее националистичны, если речь идет о стране?" - отметил белорусский президент.