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РИА Новости

Украина должны быть единой и неделимой, заявил Лукашенко

11:08 26.09.2019 (обновлено: 12:05 26.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото. Архивное фото
МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что придерживается позиции "единой и неделимой" Украины.
"Для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой", - заявил Лукашенко в четверг в Минске на встрече с представителями украинских СМИ. Трансляцию пресс-конференции ведет украинский телеканал 112.
Белорусский президент подчеркнул, что Минск будет строить отношения с Украиной, исходя из этой позиции.
При этом президент Белоруссии привел в пример ситуацию с бывшей Югославией, которую "поделили на части". "Легче управлять. Подумайте, кому выгодно, чтобы Украина не была Украиной", - отметил он.
Лукашенко также заявил, что "надо делать любые шаги для того, чтобы война была прекращена и эта территория начинала возвращаться к Украине".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 11:58РИА Новости
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Президент Белоруссии также рассказал о своем опыте общения с жителями западных областей Украины во время военной службы. "Я познакомился с "враждебной" Западной Украиной. Слушайте, на меня потрясающее впечатление произвело: я таких порядочных, трудолюбивых людей нигде не видел. И когда я ушел из войск, работал в сельском хозяйстве, я имел с ними очень тесные отношения, приглашал к себе работать", - отметил Лукашенко. По его словам, "они более националистичны". "А что, россияне не националистичны по отношению к своей стране. Или мы менее националистичны, если речь идет о стране?" - отметил белорусский президент.
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