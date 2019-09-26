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РИА Новости
Ростовская область

В Ростовской области утвердили прогноз социально-экономического развития

10:57 26.09.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен – РИА Новости. Прогноз социально-экономического развития на период до 2036 года утвердили в Ростовской области, темпы роста по основным показателям прогноза в регионе превышают среднероссийский уровень, сообщает правительство области.
Документ рассматривался на заседании правительства региона под председательством губернатора Василия Голубева. Проект соответствующего распоряжения представил министр экономического развития Максим Папушенко.
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По его словам, в долгосрочном прогнозе были учтены предложения органов исполнительной власти области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и муниципальных образований. "Прогнозируемые темпы роста по основным показателям прогноза донского региона превышают среднероссийский уровень", - говорится в сообщении.
Так, согласно информации представителя областного правительства, в 2036 году по сравнению с 2018 годом темпы роста ВРП в Ростовской области составят 208,3% (в России - 169,4%), промышленного производства – 246% (в РФ - 167,3%), по объему инвестиций в основной капитал – 231% (в РФ – 217,1%).
Ускорению темпов экономического развития на долгосрочную перспективу будет способствовать "комплекс мер, направленный на обеспечение роста производительности труда в экономике, развитие малого и среднего предпринимательства, расширение несырьевого неэнергетического экспорта и экспорта услуг, создание условий для развития человеческого капитала".
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