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РИА Новости

В Москве сербского бизнесмена обокрали на 1,2 миллиона рублей

10:51 26.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Более миллиона рублей украли из автомобиля у гражданина Сербии в Москве на парковке в торговом центре, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
"В полицию поступило обращение от гражданина Сербии, который проживает в Москве и работает генеральным директором частной компании, о том, что неустановленное лицо открыло багажник его машины и похитило из чемодана денежные средства в размере 1 200 000 рублей", - рассказал собеседник агентства.
Полиция возбудила уголовное дело, расследование продолжается.
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