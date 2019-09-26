В Москве сербского бизнесмена обокрали на 1,2 миллиона рублей

"В полицию поступило обращение от гражданина Сербии, который проживает в Москве и работает генеральным директором частной компании, о том, что неустановленное лицо открыло багажник его машины и похитило из чемодана денежные средства в размере 1 200 000 рублей", - рассказал собеседник агентства.