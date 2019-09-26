В Омской области в 2020 году запустят программу "Земский учитель"

ОМСК, 26 сен – РИА Новости. Омская область с 2020 года запускает программу "Земский учитель", в рамках которой каждый учитель, выбравший для себя работу на селе, получит выплату в размере 1 миллиона рублей, заявил в четверг глава региона Александр Бурков в бюджетном послании областному парламенту.

Запустить программу "Земский учитель" по аналогии с действующей программой "Земский доктор" предложил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 20 февраля. Программа подразумевает трудоустройство учителей в села и малые города России с выплатой подъемных из федерального бюджета и поддержкой на региональном уровне.

"С 2020 года по аналогии с действующей программой "Земский доктор" будет запущена программа "Земский учитель". Каждый учитель, выбравший для себя работу на селе, получит единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей", - заявил Бурков.

Также глава региона рассказал, что в рамках проекта "Цифровая образовательная среда" в ближайшие два года планируется направить свыше 830 миллионов рублей на обновление материально-технической базы более половины школ Омской области. Также в следующем году будут открыты мобильные цифровые классы в 102 школах и колледжах.

Продолжится в 2020 году и областная программа реновации школ и детских садов. Так, будут открыты две школы: в городах Омске и Исилькуле, начнется строительство четырех школ в Горьковском, Черлакском и Омском районах, а также в Омске. В областном центре строятся четыре детских сада.

В течение следующих двух лет в рамках нацпроекта "Демография" планируется строительство и приобретение еще десяти зданий детских садов на 2137 мест. В рамках федерального проекта "Современная школа" в регионе создадут сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". На этой неделе в Омской области открылось 58 таких центров, еще 42 центра появятся в следующем году.