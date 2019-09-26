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РИА Новости
Омская область

В Омской области в 2020 году запустят программу "Земский учитель"

10:40 26.09.2019 (обновлено: 15:06 26.09.2019)
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© Фото : правительство Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков во время бюджетного послания законодательному собранию
Губернатор Омской области Александр Бурков во время бюджетного послания законодательному собранию
© Фото : правительство Омской области
ОМСК, 26 сен – РИА Новости. Омская область с 2020 года запускает программу "Земский учитель", в рамках которой каждый учитель, выбравший для себя работу на селе, получит выплату в размере 1 миллиона рублей, заявил в четверг глава региона Александр Бурков в бюджетном послании областному парламенту.
Запустить программу "Земский учитель" по аналогии с действующей программой "Земский доктор" предложил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 20 февраля. Программа подразумевает трудоустройство учителей в села и малые города России с выплатой подъемных из федерального бюджета и поддержкой на региональном уровне.
"С 2020 года по аналогии с действующей программой "Земский доктор" будет запущена программа "Земский учитель". Каждый учитель, выбравший для себя работу на селе, получит единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей", - заявил Бурков.
Также глава региона рассказал, что в рамках проекта "Цифровая образовательная среда" в ближайшие два года планируется направить свыше 830 миллионов рублей на обновление материально-технической базы более половины школ Омской области. Также в следующем году будут открыты мобильные цифровые классы в 102 школах и колледжах.
Губернатор Омской области Александр Бурков
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Омский губернатор открыл в сельских школах центры "Точка роста"
Продолжится в 2020 году и областная программа реновации школ и детских садов. Так, будут открыты две школы: в городах Омске и Исилькуле, начнется строительство четырех школ в Горьковском, Черлакском и Омском районах, а также в Омске. В областном центре строятся четыре детских сада.
В течение следующих двух лет в рамках нацпроекта "Демография" планируется строительство и приобретение еще десяти зданий детских садов на 2137 мест. В рамках федерального проекта "Современная школа" в регионе создадут сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". На этой неделе в Омской области открылось 58 таких центров, еще 42 центра появятся в следующем году.
"С 2020 года должна быть введена двухканальная система господдержки создания частных групп для детей до 3 лет. Что это значит? С одной стороны, мы будем поддерживать создание таких групп предпринимателями и компенсировать им затраты на оснащение и ремонт. С другой – давать частичную компенсацию за содержание ребенка, так как для большинства родителей посещение частного детского сада — это дорогое удовольствие", – отметил губернатор.
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Омская областьАлександр БурковОбразование - ОбществоОбщество
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