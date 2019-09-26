СК завел дело после ЧП с пассажирским судном "Метеор"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК/МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбудили следователи после того, как в конце августа судно с 62 пассажирами село на мель, в результате чего пострадал один человек, сообщается в четверг на сайте СК РФ.
Инцидент произошел утром 29 августа. Пассажирское судно "Метеор", выполнявшее рейс по маршруту Березово - Салехард - Мужи и обратно, село на мель на реке Малая Обь в 40 километрах от села Мужи. На борту в тот момент находились 62 пассажира. По уточненным данным следствия, пострадал 69-летний мужчина. Как сообщали РИА Новости в компании "Северречфлот", пассажиров эвакуировали на скоростное судно А-145 "Рем Вяхирев" и доставили в Салехард. Ранее СК сообщал о возбуждении дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
"Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - говорится в сообщении.
Следователи, как отмечается, осмотрели место происшествия и теплоход, допросили очевидцев, потерпевшего и членов команды. Кроме того, провели судебно-медицинскую экспертизу. Следствие устанавливает сумму причиненного ущерба, назначена судоводительская экспертиза.
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Ранее в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства поясняли РИА Новости, что причины случившегося также должна установить комиссия, в которую вошли представители компании-перевозчика.