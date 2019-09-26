Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T10:36Z
https://ria.ru/20190926/1559145880.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

СК завел дело после ЧП с пассажирским судном "Метеор"

10:35 26.09.2019 (обновлено: 10:36 26.09.2019)
210
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК/МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбудили следователи после того, как в конце августа судно с 62 пассажирами село на мель, в результате чего пострадал один человек, сообщается в четверг на сайте СК РФ.
Инцидент произошел утром 29 августа. Пассажирское судно "Метеор", выполнявшее рейс по маршруту Березово - Салехард - Мужи и обратно, село на мель на реке Малая Обь в 40 километрах от села Мужи. На борту в тот момент находились 62 пассажира. По уточненным данным следствия, пострадал 69-летний мужчина. Как сообщали РИА Новости в компании "Северречфлот", пассажиров эвакуировали на скоростное судно А-145 "Рем Вяхирев" и доставили в Салехард. Ранее СК сообщал о возбуждении дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
"Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - говорится в сообщении.
Следователи, как отмечается, осмотрели место происшествия и теплоход, допросили очевидцев, потерпевшего и членов команды. Кроме того, провели судебно-медицинскую экспертизу. Следствие устанавливает сумму причиненного ущерба, назначена судоводительская экспертиза.
Судно в море
12 сентября, 17:35РИА Новости
СМИ: в Бенгальском заливе затонуло судно с углем
Ранее в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства поясняли РИА Новости, что причины случившегося также должна установить комиссия, в которую вошли представители компании-перевозчика.
000002
Обсудить 0
Следственный комитет РФЯмало-Ненецкий АОПроисшествия
Рекомендуем
На месте жесткой посадки самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
В аэропорту назвали причину травм пассажиров севшего в Барнауле Boeing
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Текст жалобы разведчика на разговор Трампа с Зеленским рассекретили
Пожар на российском траулере Бухта Наездник в порту Тромсё, Норвегия. 26 сентября 2019
Горящий в Норвегии российский траулер опрокинулся и лег на дно
Николай Стремский в зале суда. 25 сентября 2019
Источник: подозреваемого в изнасиловании священника ранее задерживала ДПС
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Эксперт прокомментировал итоги встречи Трампа и Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Зеленский заявил, что Трамп пообещал помочь с "возвращением" Крыма
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Памфилова заявила, что категорически против несанкционированных акций
Пачки денег
В Москве у мужчины украли около пяти миллионов рублей в банке
Поезд Красная стрела
РЖД начали продавать проездные на ночной поезд между Москвой и Петербургом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди во время заседания по вопросам блокировки рекламных аккаунтов RT и Sputnik в Twitter. 1 ноября 2017
Сенатор призвала приостановить добычу песка, угрожающую Бакальской косе
На месте жесткой посадки самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
СК завел уголовное дело после жесткой посадки Boeing в Барнауле
Актер Павел Устинов в Мосгорсуде во время рассмотрения жалобы защиты на приговор Тверского суда
Получивший вывих росгвардеец посчитал приговор Устинову слишком суровым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Сенатор назвала закономерной позицию Лукашенко по Крыму
05:33Девять человек эвакуированы с горящего сухогруза в Самарской области
05:26Авиалесоохрана сообщила об уменьшении площади лесных пожаров
05:22За разглашение гостайны офицера оштрафовали на 20 тысяч рублей
05:10Защита брата и соратников экс-президента Алжира обжалует приговор трибунала
05:08Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
Лента новостейМолния