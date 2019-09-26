СК завел дело после ЧП с пассажирским судном "Метеор"

Инцидент произошел утром 29 августа. Пассажирское судно "Метеор", выполнявшее рейс по маршруту Березово - Салехард - Мужи и обратно, село на мель на реке Малая Обь в 40 километрах от села Мужи. На борту в тот момент находились 62 пассажира. По уточненным данным следствия, пострадал 69-летний мужчина. Как сообщали РИА Новости в компании "Северречфлот", пассажиров эвакуировали на скоростное судно А-145 "Рем Вяхирев" и доставили в Салехард. Ранее СК сообщал о возбуждении дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".