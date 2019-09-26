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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

В КНР выпустят почтовые марки в честь 70-летия дипотношений России и Китая

10:31 26.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума "Один пояс, один путь"
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 26 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Почта Китая сделала подарок филателистам в честь 70-летия российско-китайских дипотношений. 2 октября - в день, когда в 1949 году Советский Союз первым в мире установил дипломатические отношения с КНР – с печатных станков сойдет серия марок и юбилейный конверт.
Серия состоит из двух марок номиналом 1,2 юаня каждая. На одной изображен мост через Волгу в Саратове, на другой – мост через Янцзы в городе центрального подчинения Чунцин. Создатели марок говорят, что их композиция выбрана неслучайно: Волга и Янцзы – "реки-матушки" России и Китая, а мосты символизируют единение.
На юбилейном конверте на фоне цифры 70 изображены Великая Китайская стена и собор Василия Блаженного. Для марок и конверта есть спецгашение, на нем – тоже мост, под которым имеется надпись: "70 лет российско-китайским дипотношениям. 2019.10.2".
Маркии конверты выходят ограниченной серией, и филателисты в Пекине уже начали подпольную борьбу за возможность получить хотя бы по одному экземпляру серии.
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