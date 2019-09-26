Силовики 22 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Украинские силовики 22 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в ДНР сообщили о 15 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 22 раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по ДНР более 60 снарядов калибрами 152 и 122 миллиметра, а также около 50 мин. Кроме того, силовики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов в Донецке повреждено три дома, в подконтрольной ДНР Горловке повреждено пять домов и здание школы.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 196 единиц. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 37 единиц", - добавил представитель ведомства.