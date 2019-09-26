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РИА Новости

Силовики 22 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:49 26.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенная стена дома в результате обстрелов Докучаевска в Донецкой области
Разрушенная стена дома в результате обстрелов Докучаевска в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Разрушенная стена дома в результате обстрелов Докучаевска в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Украинские силовики 22 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в ДНР сообщили о 15 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 22 раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по ДНР более 60 снарядов калибрами 152 и 122 миллиметра, а также около 50 мин. Кроме того, силовики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов в Донецке повреждено три дома, в подконтрольной ДНР Горловке повреждено пять домов и здание школы.
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"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 196 единиц. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 37 единиц", - добавил представитель ведомства.
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