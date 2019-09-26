Силовики 22 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Украинские силовики 22 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По его словам, украинские силовики выпустили по ДНР более 60 снарядов калибрами 152 и 122 миллиметра, а также около 50 мин. Кроме того, силовики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов в Донецке повреждено три дома, в подконтрольной ДНР Горловке повреждено пять домов и здание школы.