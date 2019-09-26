Заседание Совета глав правительств стран ШОС состоится 1-2 ноября

ТАШКЕНТ, 26 сен - РИА Новости. Заседание Совета глав правительств государств-членов ШОС состоится в Ташкенте 1-2 ноября, заявил в четверг министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков.

В Ташкенте в четверг открылось 18-е совещание министров стран ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность.

"Сегодня нам предстоит обсудить ход подготовки к предстоящему 1-2 ноября в Ташкенте заседанию Совета глав правительств государств-членов ШОС", - сказал Умурзаков на открытии совещания. Ранее планировалось провести совет 31 октября - 1 ноября.

Министр сообщил, что в ходе мероприятия планируется рассмотреть вопросы реализации договоренностей, достигнутых на последних заседаниях руководителей и глав правительств государств ШОС, расширения нормативно-правовой базы торгово-экономического сотрудничества в рамках организации.