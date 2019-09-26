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РИА Новости

На Ставрополье перевернулся грузовик с нефтью

08:33 26.09.2019 (обновлено: 10:10 26.09.2019)
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудники подразделений МЧС
Сотрудники подразделений МЧС
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Сотрудники подразделений МЧС. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 26 сен - РИА Новости. Грузовик с нефтью перевернулся на обочину в Ставропольском крае, происходит утечка топлива, сообщил журналистам официальный представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.
"Утром в дежурную смену от диспетчера ЕДДС Арзгирского района поступило сообщение о том, что на 94 километре дороги Арзгир – Родниковская произошло опрокидывание грузового автомобиля Volvo с сырой нефтью на обочину", - сказал Дегтярев.
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По уточненным данным, в бензовозе находится сырая нефть - 52 м³, происходит утечка топлива на обочину вдоль трассы, площадь розлива - 200 квадратных метров, добавил он.
"Дорога не перекрыта. На место выехал глава администрации. Погибших и пострадавших нет. На место выехали все экстренные службы. Информация уточняется", - отметил Дегтярев.
В бензовозе повреждено одно хранилище объемом 25 м³, произошла утечка 5 м³ топлива на обочину вдоль трассы, отметил Дегтярев.
"Устранение разлива нефти будет осуществляться администрацией Арзгирского муниципального района, перекачкой нефти из поврежденной цистерны будет заниматься собственник бензовоза", - уточнил он.
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