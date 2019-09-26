На Ставрополье перевернулся грузовик с нефтью

ПЯТИГОРСК, 26 сен - РИА Новости. Грузовик с нефтью перевернулся на обочину в Ставропольском крае, происходит утечка топлива, сообщил журналистам официальный представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.

"Утром в дежурную смену от диспетчера ЕДДС Арзгирского района поступило сообщение о том, что на 94 километре дороги Арзгир – Родниковская произошло опрокидывание грузового автомобиля Volvo с сырой нефтью на обочину", - сказал Дегтярев.

По уточненным данным, в бензовозе находится сырая нефть - 52 м³, происходит утечка топлива на обочину вдоль трассы, площадь розлива - 200 квадратных метров, добавил он.

"Дорога не перекрыта. На место выехал глава администрации. Погибших и пострадавших нет. На место выехали все экстренные службы. Информация уточняется", - отметил Дегтярев.

В бензовозе повреждено одно хранилище объемом 25 м³, произошла утечка 5 м³ топлива на обочину вдоль трассы, отметил Дегтярев.