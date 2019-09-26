На западе Индии 11 человек погибли в результате ливней

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сен - РИА Новости. По меньшей мере 11 человек погибли в западном индийском городе Пуна (штат Махараштра), который на протяжении последних суток находится во власти мощных муссонных ливней, сообщает в четверг телеканал По меньшей мере 11 человек погибли в западном индийском городе Пуна (штат Махараштра), который на протяжении последних суток находится во власти мощных муссонных ливней, сообщает в четверг телеканал NDTV

Обильные осадки и вызванные ими паводки не раз за текущий сезон муссонных дождей влекли за собой человеческие жертвы в этом индийском регионе. По словам главного министра штата Давендры Фаднависа, в настоящее время власти прилагают "все усилия для того, чтобы предотвратить дальнейший рост жертв".

"Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших. Наши службы делают все возможное в данной ситуации. Службы по борьбе со стихийными бедствиями находятся в постоянном контакте с властями штата", - написал Фаднавис в своем аккаунте в Twitter

Телеканал сообщает, что в районе Шивапур грязевые потоки унесли нескольких человек, их судьба по-прежнему остается неизвестной. В другой части мегаполиса произошло обрушение стены жилого дома, что повлекло за собой гибель шести горожан. Сейчас на месте происшествия ведется спасательная операция, медики полагают, что под завалами по-прежнему могут оставаться жилые люди.

Из-за многочисленных инцидентов власти индийского региона распорядились об отмене учебных занятий в школах и колледжах в четверг. Пострадавших жителей крупных городов и деревень эвакуируют в безопасные районы. Прогноз погоды, между тем, неутешителен - синоптики полагают, что ливни продолжат затапливать Махараштру еще как минимум несколько суток.