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РИА Новости

На западе Индии 11 человек погибли в результате ливней

08:33 26.09.2019
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© AP Photo / R S IyerПоследствия муссонных дождей в Индии
Последствия муссонных дождей в Индии
© AP Photo / R S Iyer
Последствия муссонных дождей в Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сен - РИА Новости. По меньшей мере 11 человек погибли в западном индийском городе Пуна (штат Махараштра), который на протяжении последних суток находится во власти мощных муссонных ливней, сообщает в четверг телеканал NDTV.
Обильные осадки и вызванные ими паводки не раз за текущий сезон муссонных дождей влекли за собой человеческие жертвы в этом индийском регионе. По словам главного министра штата Давендры Фаднависа, в настоящее время власти прилагают "все усилия для того, чтобы предотвратить дальнейший рост жертв".
"Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших. Наши службы делают все возможное в данной ситуации. Службы по борьбе со стихийными бедствиями находятся в постоянном контакте с властями штата", - написал Фаднавис в своем аккаунте в Twitter.
Телеканал сообщает, что в районе Шивапур грязевые потоки унесли нескольких человек, их судьба по-прежнему остается неизвестной. В другой части мегаполиса произошло обрушение стены жилого дома, что повлекло за собой гибель шести горожан. Сейчас на месте происшествия ведется спасательная операция, медики полагают, что под завалами по-прежнему могут оставаться жилые люди.
Из-за многочисленных инцидентов власти индийского региона распорядились об отмене учебных занятий в школах и колледжах в четверг. Пострадавших жителей крупных городов и деревень эвакуируют в безопасные районы. Прогноз погоды, между тем, неутешителен - синоптики полагают, что ливни продолжат затапливать Махараштру еще как минимум несколько суток.
В конце июня в южные и западные регионы Индии пришли муссонные ливни, что привело к затоплению ряда населенных пунктов. В общей сложности были эвакуированы несколько сотен тысяч человек. По оценкам специалистов, этот муссон стал для Индии одним из самых разрушительных за последние 10 лет.
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