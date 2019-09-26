Аварийная бригада не может проникнуть к очагу тления на плавбазе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 сен – РИА Новости. Аварийная бригада пока не может проникнуть в помещение консервного цеха, с которого во вторник начался пожар на плавбазе "Петр Житников", сообщил в четверг РИА Новости представитель компании-судовладельца "Дальморепродукт".

Плавучая база "Петр Житников", принадлежащая компании "Дальморепродукт", загорелась в Тихом океане в 40 километрах от курильского острова Итуруп 23 сентября, капитан судна запросил эвакуацию. Пожар возник в консервном цехе. По данным МЧС, из 420 членов экипажа 361 эвакуирован рыболовными судами на остров Шикотан, 59 человек остались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. На месте происшествия уже работают спасательные суда "Преданный" и "Атлас". Открытого огня нет, сохраняется задымление.

"Аварийная группа в составе 63 членов экипажа горевшего судна сегодня внутрь не заходила. С утра в очаг тления они подали пену по желобам через аварийный люк. Это должно перекрыть доступ кислорода к очагу тления. С судов "Атлас" и "Чукотка" орошают забортной водой левый борт и судовые конструкции плавбазы", - рассказал собеседник агентства.