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РИА Новости

Аварийная бригада не может проникнуть к очагу тления на плавбазе

08:13 26.09.2019
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© Дмитрий КулаковИтуруп
Итуруп
© Дмитрий Кулаков
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 сен – РИА Новости. Аварийная бригада пока не может проникнуть в помещение консервного цеха, с которого во вторник начался пожар на плавбазе "Петр Житников", сообщил в четверг РИА Новости представитель компании-судовладельца "Дальморепродукт".
Плавучая база "Петр Житников", принадлежащая компании "Дальморепродукт", загорелась в Тихом океане в 40 километрах от курильского острова Итуруп 23 сентября, капитан судна запросил эвакуацию. Пожар возник в консервном цехе. По данным МЧС, из 420 членов экипажа 361 эвакуирован рыболовными судами на остров Шикотан, 59 человек остались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. На месте происшествия уже работают спасательные суда "Преданный" и "Атлас". Открытого огня нет, сохраняется задымление.
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"Аварийная группа в составе 63 членов экипажа горевшего судна сегодня внутрь не заходила. С утра в очаг тления они подали пену по желобам через аварийный люк. Это должно перекрыть доступ кислорода к очагу тления. С судов "Атлас" и "Чукотка" орошают забортной водой левый борт и судовые конструкции плавбазы", - рассказал собеседник агентства.
Дежурный морского спасательного координационного центра "Южно-Сахалинск" рассказал РИА Новости, что разведку аварийная группа, возможно, сможет провести ближе к вечеру четверга.
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