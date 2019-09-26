Спасенный при тайфуне медведь укусил дрессировщицу в Уссурийске

Спасенный во время наводнения из зоопарка медведь в импровизированном центре передержки в Уссурийске

ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости. Спасенный при тайфуне в 2015 году медведь укусил дрессировщицу в Уссурийске, у женщины множественные переломы, сообщает следственное управление СК по Приморскому краю.

"В зоопарке в городе Уссурийск во время уборки зооэкспозиции 56-летнюю сотрудницу укусил за ногу медведь, в результате чего женщина получила множественные переломы стопы… Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, женщина находилась в зооэкспозиции и почувствовала недомогание. Она пошатнулась и приблизилась к вольеру с медведем на недопустимое расстояние, отмечает ведомство. В этот момент медведь укусил ее за ногу. На помощь сотруднице пришли находившиеся рядом коллеги.

Как сообщает администрация Уссурийска, инцидент произошел во время кормления хищника. Пострадала опытный сотрудник зооэкпозиции, дрессировщица Вера Блищ. Женщину прооперировали. Она в сознании, ее жизни ничего не угрожает, отмечают власти.

"Животное не виновато, у меня резко закружилась голова, я сама не поняла, как оказалась около клетки. Я больше 25 лет работаю с хищниками, и всякое бывало за это время. Но вины зверя точно в этом нет. Могу точно заявить, что Манюня не агрессивна", - отметила Блищ, слова которой приводятся в сообщении.