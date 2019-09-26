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РИА Новости

В МЧС отработали тушение пожара в самолете незадолго до настоящей аварии

07:05 26.09.2019 (обновлено: 11:21 26.09.2019)
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© Фото : МЧС России по Алтайскому краюУчения МЧС в аэропорту Барнаула
Учения МЧС в аэропорту Барнаула
© Фото : МЧС России по Алтайскому краю
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Главное управление МЧС России по Алтайскому краю провело в региональном центре тренировку по ликвидации чрезвычайных ситуаций незадолго до происшествия с самолетом в барнаульском аэропорту. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что учения проходили в среду. Спасатели отрабатывали ситуацию, в которой в летательный аппарат, вылетевший из аэропорта, попала молния, которая привела к сбою в навигационных системах. В учебной ситуации экипаж решил совершить экстренную посадку, а при приземлении по задумке произошло разрушение правого крыла и возгорание топлива. На борту воздушного судна в клубах черного дыма находились 62 условных человека, включая шесть членов экипажа.
В тренировке приняли участие 120 человек личного состава, а также МЧС задействовали 30 единиц техники.
"Спасатели немедленно приступили к эвакуации пассажиров и экипажа с воздушного судна, а также к тушению разлившегося авиационного топлива и охлаждению фюзеляжа, была организована пенная атака, проложены магистральные линии для бесперебойной подачи воды. В условиях сильного задымления работали звенья газодымозащитной службы, вели разведку и осуществляли поиск пострадавших. Людей из опасной зоны эвакуировали по пожарным лестницам, а затем на носилках доставляли к развернутому пункту медицинской помощи для первичного осмотра", — говорится в сообщении.
Зампред правительства Алтайского края Игорь Степаненко подчеркнул важность подобных мероприятий. Он добавил, что компетентные службы должны быть полностью готовыми к вероятным происшествиям.
На месте жесткой посадки самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
Вчера, 05:46РИА Новости
В Барнауле рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке самолета

Жесткая посадка "Боинга"

По данным Министерства транспорта края, в среду в 21:13 (17:13 мск) в аэропорту Барнаула произошло ЧП с самолетом Boeing 767-300 авиакомпании "Азур Эйр", летевшим чартерным рейсом в Камрань (Вьетнам). На его борту находился 341 человек, включая десять членов экипажа.
По предварительной информации, задымилась правая стойка шасси. Командир после касания полосы сообщил о возможном возгорании шасси, диспетчер объявил тревогу.
Высадка части пассажиров осуществлялась по аварийным трапам. Тяжких телесных повреждений никто не получил. В эвакуации пассажиров участвовало семь бригад скорой медицинской помощи.
Согласно последним данным, пострадали 56 человек.
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Boeing 767Алтайский крайРоссияБезопасностьПроисшествия
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