В МЧС отработали тушение пожара в самолете незадолго до настоящей аварии

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Главное управление МЧС России по Алтайскому краю провело в региональном центре тренировку по ликвидации чрезвычайных ситуаций незадолго до происшествия с самолетом в барнаульском аэропорту. Об этом сообщается на Главное управление МЧС России по Алтайскому краю провело в региональном центре тренировку по ликвидации чрезвычайных ситуаций незадолго до происшествия с самолетом в барнаульском аэропорту. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что учения проходили в среду. Спасатели отрабатывали ситуацию, в которой в летательный аппарат, вылетевший из аэропорта, попала молния, которая привела к сбою в навигационных системах. В учебной ситуации экипаж решил совершить экстренную посадку, а при приземлении по задумке произошло разрушение правого крыла и возгорание топлива. На борту воздушного судна в клубах черного дыма находились 62 условных человека, включая шесть членов экипажа.

В тренировке приняли участие 120 человек личного состава, а также МЧС задействовали 30 единиц техники.

"Спасатели немедленно приступили к эвакуации пассажиров и экипажа с воздушного судна, а также к тушению разлившегося авиационного топлива и охлаждению фюзеляжа, была организована пенная атака, проложены магистральные линии для бесперебойной подачи воды. В условиях сильного задымления работали звенья газодымозащитной службы, вели разведку и осуществляли поиск пострадавших. Людей из опасной зоны эвакуировали по пожарным лестницам, а затем на носилках доставляли к развернутому пункту медицинской помощи для первичного осмотра", — говорится в сообщении.

Зампред правительства Алтайского края Игорь Степаненко подчеркнул важность подобных мероприятий. Он добавил, что компетентные службы должны быть полностью готовыми к вероятным происшествиям.

Жесткая посадка "Боинга"

По данным Министерства транспорта края, в среду в 21:13 (17:13 мск) в аэропорту Барнаула произошло ЧП с самолетом Boeing 767-300 авиакомпании "Азур Эйр", летевшим чартерным рейсом в Камрань (Вьетнам). На его борту находился 341 человек, включая десять членов экипажа.

По предварительной информации, задымилась правая стойка шасси. Командир после касания полосы сообщил о возможном возгорании шасси, диспетчер объявил тревогу.

Высадка части пассажиров осуществлялась по аварийным трапам. Тяжких телесных повреждений никто не получил. В эвакуации пассажиров участвовало семь бригад скорой медицинской помощи.

Согласно последним данным, пострадали 56 человек.