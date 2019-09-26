БАКУ, 26 сен - РИА Новости. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят Азербайджан и Армению в ближайшее время, говорится в распространенном в четверг заявлении дипломатов.

В заявлении говорится, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от России, Стефан Висконти от Франции и Эндрю Шофер от США) отдельно и совместно встретились с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел Армении Зохрабом Мнацаканяном на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Они также встретились с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком и высокопоставленными должностными лицами Организации Объединенных Наций", - говорится в заявлении, текст которого приводит сайт ОБСЕ.

В заявлении отмечается, что сопредседатели проинформировали министров двух стран о своей деятельности после совместной встречи в Вашингтоне в июне, включая недавние консультации в Париже и Женеве по гуманитарным аспектам и аспектам безопасности, связанным с нагорно-карабахским конфликтом.

"Сопредседатели отметили положительные результаты усилий сторон по минимизации насилия в летний период, включая использование существующих прямых каналов связи, и выразили глубокое сожаление по поводу недавнего несчастного случая. Сопредседатели и министры продолжили обсуждение дополнительных мер по снижению напряженности и поддержанию атмосферы, способствующей миру и благоприятной для предметных переговоров. Сопредседатели намерены посетить регион в ближайшее время", - говорится в заявлении.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.