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РИА Новости

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят Азербайджан и Армению

06:49 26.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтокортеж ОБСЕ
Автокортеж ОБСЕ
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автокортеж ОБСЕ. Архивное фото
БАКУ, 26 сен - РИА Новости. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят Азербайджан и Армению в ближайшее время, говорится в распространенном в четверг заявлении дипломатов.
В заявлении говорится, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от России, Стефан Висконти от Франции и Эндрю Шофер от США) отдельно и совместно встретились с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел Армении Зохрабом Мнацаканяном на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Они также встретились с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком и высокопоставленными должностными лицами Организации Объединенных Наций", - говорится в заявлении, текст которого приводит сайт ОБСЕ.
В заявлении отмечается, что сопредседатели проинформировали министров двух стран о своей деятельности после совместной встречи в Вашингтоне в июне, включая недавние консультации в Париже и Женеве по гуманитарным аспектам и аспектам безопасности, связанным с нагорно-карабахским конфликтом.
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"Сопредседатели отметили положительные результаты усилий сторон по минимизации насилия в летний период, включая использование существующих прямых каналов связи, и выразили глубокое сожаление по поводу недавнего несчастного случая. Сопредседатели и министры продолжили обсуждение дополнительных мер по снижению напряженности и поддержанию атмосферы, способствующей миру и благоприятной для предметных переговоров. Сопредседатели намерены посетить регион в ближайшее время", - говорится в заявлении.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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