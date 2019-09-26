Россия рассчитывает на содействие Турции в работе пунктов пропуска в Идлибе

На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб. Архивное фото

На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб

ПУНКТ ПРОПУСКА СУРАН (Сирия), 26 сен - РИА Новости. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии надеются, что совместными усилиями с турецкими военными получится наладить работу пропускных пунктов для возвращения беженцев в Идлибской зоне деэскалации, сообщил журналистам начальник Центра генерал-майор Равиль Мугинов.

"Всем известно, что боевики в Идлибской зоне деэскалации препятствуют проходу беженцев. Мы обращаемся к турецкой стороне, чтобы они оказывали нам содействие, поскольку имеют наблюдательные посты в этой зоне. Надеемся, что совместными усилиями мы наладим более продуктивную работу этих пунктов пропуска ("Суран" и "Абу-эд-Духур")", - сказал Мугинов.

Он напомнил, что после освобождения Хан-Шейхуна в южной части провинции Идлиб пункт пропуска "Суран" в соседней провинции Хама начал работать как в северном, так и в южном направлении. Если раньше его пересекали в основном переселенцы из Идлиба, то сейчас в освобожденные города и села начали возвращаться мирные жители, добавил Мугинов. По его словам, за прошедший месяц на освобожденные территории вернулись около 10 тысяч человек.

Пункт пропуска "Абу-эд-Духур" в Идлибской зоне деэскалации был открыт 13 сентября после продолжительного перерыва - ранее он работал с марта по декабрь 2018 года, тогда посредниками выступили старейшины окрестных деревень. Повторное открытие состоялось по инициативе российского ЦПВС в тесном взаимодействии с сирийской стороной.