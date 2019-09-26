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РИА Новости

Власти Кубани изменили сроки распоряжения материнским капиталом

04:48 26.09.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаЖенщина с ребенком держат макет дома
Женщина с ребенком держат макет дома
© РИА Новости / Нина Зотина
Женщина с ребенком держат макет дома. Архивное фото
КРАСНОДАР, 26 сен - РИА Новости. Власти Краснодарского края изменили сроки распоряжения средствами регионального материнского капитала, сообщает пресс-служба администрации региона.
Уточняется, что соответствующие поправки в региональном законодательстве были внесены по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева и приняты в среду, в ходе очередной сессии законодательного собрания региона, которое провел его председатель Юрий Бурлачко.
"Согласно изменениям, многодетным родителям не нужно будет дожидаться трехлетнего возраста третьего и последующих детей, чтобы использовать маткапитал на уплату первоначального взноса при получении кредита, в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья на территории края, а также погашение основного долга и уплату процентов по кредиту. При этом семьи должны проживать на Кубани не менее трех лет", - говорится в сообщении. Уточняется, что изменения в закон вступят в силу с 1 января 2020 года.
"На реализацию новой нормы из краевого бюджета в следующем году планируется выделить почти 418 миллионов рублей. Это позволит поддержать материальное положение большего количества многодетных семей", - приводятся в релизе слова министра труда и социального развития края Сергея Гаркуши.
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По данным краевых властей, за время действия закона - с 1 января 2014 год - уведомления на получение материнского капитала получили 60 712 семей. Средствами распорядились 13 275 семей, из них направили на улучшение жилищных условий на территории Краснодарского края 11 324 семьи, на получение образования - 1835 семей, на газификацию - 211 семей.
Ранее власти региона сообщали, что направить на проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в текущем году запланировано почти 6 миллиардов рублей. Отмечалось, что финансирование направлено на выплату регионального материнского капитала, соцвыплаты на первого и третьего ребенка. Как отмечал Кондратьев, планировалось, что в 2019 году право на краевой материнский капитал получат как минимум 3 тысячи многодетных семей. Сегодня его размер составляет 124 тысячи рублей.
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