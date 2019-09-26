Свыше 130 рыбаков с плавбазы "Петр Житников" доставлены во Владивосток

Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото

Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости. Свыше 130 человек, эвакуированных с плавучей базы "Петр Житников" из-за пожара, двумя самолетами доставили во Владивосток, сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Рыбаки с горящей плавбазы "Петр Житников" доставлены в город Владивосток, 134 человека эвакуированных рыбаков из-за пожара на плавбазе "Петр Житников" отправлены двумя чартерными рейсами авиакомпании "Аврора" по направлению Южно-Курильск - Владивосток. Отправка остального экипажа должна завершиться в течение трех дней", - говорится в сообщении.

Плавучая база "Петр Житников", принадлежащая компании "Дальморепродукт", загорелась в Тихом океане в 40 километрах от курильского острова Итуруп 23 сентября, капитан судна запросил эвакуацию. Пожар возник в консервном цехе, возгорание локализовано.