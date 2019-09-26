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РИА Новости

Свыше 130 рыбаков с плавбазы "Петр Житников" доставлены во Владивосток

04:02 26.09.2019
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© РИА Новости / Виталий АньковВантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости. Свыше 130 человек, эвакуированных с плавучей базы "Петр Житников" из-за пожара, двумя самолетами доставили во Владивосток, сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области.
"Рыбаки с горящей плавбазы "Петр Житников" доставлены в город Владивосток, 134 человека эвакуированных рыбаков из-за пожара на плавбазе "Петр Житников" отправлены двумя чартерными рейсами авиакомпании "Аврора" по направлению Южно-Курильск - Владивосток. Отправка остального экипажа должна завершиться в течение трех дней", - говорится в сообщении.
Плавучая база "Петр Житников", принадлежащая компании "Дальморепродукт", загорелась в Тихом океане в 40 километрах от курильского острова Итуруп 23 сентября, капитан судна запросил эвакуацию. Пожар возник в консервном цехе, возгорание локализовано.
По данным МЧС, из 420 членов экипажа 361 эвакуирован рыболовными судами на остров Шикотан, 59 человек остались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. На месте происшествия уже работают спасательные суда "Преданный" и "Атлас".
Виды острова Итуруп
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