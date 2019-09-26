Жалоба разведчика на Трампа содержит "тревожные вещи", заявили в конгрессе

ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Некоторые американские сенаторы и конгрессмены, как демократы, так и республиканцы, заявили об "очень тревожных вещах" в жалобе разведчика на американского лидера Дональда Трампа.

По данным агентства Рейтер, жалоба главным образом описывает призывы Трампа к властям на Украине начать расследование против его политического противника - бывшего вице-президента США Джо Байдена. Члены комитетов по разведке обеих палат конгресса США ознакомились в среду с ее содержанием.

По словам главы комитета по разведке палаты представителей США демократа Адама Шиффа, он считает, что эта жалоба заслуживает доверия, а содержащиеся в ней обвинения "вызывают крайнюю обеспокоенность". Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер, в свою очередь, сообщил, что теперь он "еще больше обеспокоен случившимся", чем после прочтения расшифровки разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. "Столько много фактов, которые необходимо проверить. Это вызывает большую обеспокоенность. Содержание жалобы должно быть опубликовано для общественности незамедлительно", - говорится в заявлении сенатора.

Сенатор-республиканец Бен Сасс также сообщил журналистам, что в жалобе содержатся "очень тревожные вещи".

В то же время конгрессмен-республиканец Майк Конуэй отметил, что не увидел в документе ничего, что вызывало бы у него беспокойство.

Изначально Белый дом запретил офису директора нацразведки передавать в конгресс эту жалобу, однако после объявления демократами о запуске процедуры импичмента ситуация поменялась. В администрации поменяли позицию и объявили как о публикации расшифровки телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и о передаче жалобы разведчика в конгресс.

В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в июле разговора президентов Украины и США. Ранее СМИ сообщили, что Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины и дела Байдена-младшего. Демократы утверждают, что президент США просил об этом в обмен на гарантии помощи Украине, однако прямого указания на это в стенограмме беседы нет.