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РИА Новости

Жалоба разведчика на Трампа содержит "тревожные вещи", заявили в конгрессе

03:51 26.09.2019 (обновлено: 04:29 26.09.2019)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Некоторые американские сенаторы и конгрессмены, как демократы, так и республиканцы, заявили об "очень тревожных вещах" в жалобе разведчика на американского лидера Дональда Трампа.
По данным агентства Рейтер, жалоба главным образом описывает призывы Трампа к властям на Украине начать расследование против его политического противника - бывшего вице-президента США Джо Байдена. Члены комитетов по разведке обеих палат конгресса США ознакомились в среду с ее содержанием.
По словам главы комитета по разведке палаты представителей США демократа Адама Шиффа, он считает, что эта жалоба заслуживает доверия, а содержащиеся в ней обвинения "вызывают крайнюю обеспокоенность". Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер, в свою очередь, сообщил, что теперь он "еще больше обеспокоен случившимся", чем после прочтения расшифровки разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. "Столько много фактов, которые необходимо проверить. Это вызывает большую обеспокоенность. Содержание жалобы должно быть опубликовано для общественности незамедлительно", - говорится в заявлении сенатора.
Сенатор-республиканец Бен Сасс также сообщил журналистам, что в жалобе содержатся "очень тревожные вещи".
Президент США Дональд Трамп
00:52РИА Новости
Трамп назвал фейком информацию, что глава нацразведки был готов уволиться
В то же время конгрессмен-республиканец Майк Конуэй отметил, что не увидел в документе ничего, что вызывало бы у него беспокойство.
Изначально Белый дом запретил офису директора нацразведки передавать в конгресс эту жалобу, однако после объявления демократами о запуске процедуры импичмента ситуация поменялась. В администрации поменяли позицию и объявили как о публикации расшифровки телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и о передаче жалобы разведчика в конгресс.
В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в июле разговора президентов Украины и США. Ранее СМИ сообщили, что Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины и дела Байдена-младшего. Демократы утверждают, что президент США просил об этом в обмен на гарантии помощи Украине, однако прямого указания на это в стенограмме беседы нет.
Ранее во вторник спикер палаты представителей США Ненси Пелоси объявила, что инициирует начало процедуры импичмента в отношении Трампа.
Расшифровка разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским
Вчера, 19:48Сказано в эфире
"Осиное гнездо". Эксперт о стенограмме беседы Трампа и ЗеленскогоБелый дом обнародовал текст разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским от 25 июля. Этот разговор стал поводом начала процедуры импичмента президента США. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik политический эксперт Владимир Джаралла.
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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