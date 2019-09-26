В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. На обеспечение деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации планируется выделить более 460 миллионов рублей на 2020 год, следует из подготовленного Минфином проекта федерального бюджета на следующий год и на плановый период 2021 и 2022 годов.