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РИА Новости

В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей

01:28 26.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. На обеспечение деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации планируется выделить более 460 миллионов рублей на 2020 год, следует из подготовленного Минфином проекта федерального бюджета на следующий год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Проект бюджета опубликован на портале проектов правовых актов.
"Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов: обеспечение деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации: 460 207,9 тысячи рублей - 2020 год, 509 328,1 тысячи рублей - 2021 год, 518 260,9 тысячи рублей -2022 год", - говорится в опубликованном документе.
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОНа в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
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