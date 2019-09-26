В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. На обеспечение деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации планируется выделить более 460 миллионов рублей на 2020 год, следует из подготовленного Минфином проекта федерального бюджета на следующий год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Проект бюджета опубликован на портале проектов правовых актов.
"Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов: обеспечение деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации: 460 207,9 тысячи рублей - 2020 год, 509 328,1 тысячи рублей - 2021 год, 518 260,9 тысячи рублей -2022 год", - говорится в опубликованном документе.
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