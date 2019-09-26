Кабмин обсудит выкуп экс-сотрудниками СК излишек площади служебного жилья

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Правительство России обсудит в четверг законопроект, разрешающий сотрудникам, уволенным из прокуратуры и Следственного комитета, выкупать излишки общей площади предоставляемого в собственность жилья, сообщает пресс-служба кабмина.

Изменения разработаны для устранения пробела в правовом регулировании порядка предоставления жилых помещений в собственность отдельным категориям лиц, уволенным из органов прокуратуры и СК РФ, а также членам их семей в случае, когда площадь жилого помещения превышает установленную законом норму предоставления общей площади.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 441 федерального закона "О прокуратуре РФ" и статью 351 федерального закона "О Следственном комитете РФ", - говорится в сообщении.