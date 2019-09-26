Правительство России обсудит изменения закона об образовании в школах МИД

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит дополнения к категориям граждан, которые могут бесплатно обучаться в школах загранучреждений МИД России, сообщает пресс-служба правительства.

Согласно статье 88 ФЗ "Об образовании в РФ", в школах загранучреждений МИД России на общедоступной и бесплатной основе могут обучаться граждане, родители (законные представители) которых являются работниками указанных загранучреждений, сотрудниками торговых представительств РФ, военных представительств минобороны РФ и ряда других.

"Законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон "Об образовании в РФ", которые направлены на предоставление возможности получения общего образования на русском языке на бесплатной основе в школах загранучреждений иных лиц, в том числе российских соотечественников, проживающих за рубежом, а также иностранных граждан, решение об обучении которых принято руководителем соответствующего загранучреждения по согласованию с МИД России", - говорится в сообщении.