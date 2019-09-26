Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T01:10Z
https://ria.ru/20190926/1559138093.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155855/80/1558558013_0:0:2990:1682_1036x0_80_0_0_1f216c68124572d39b40c9db9dd2eafa.jpg
РИА Новости

Правительство России обсудит изменения закона об образовании в школах МИД

01:10 26.09.2019
156
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит дополнения к категориям граждан, которые могут бесплатно обучаться в школах загранучреждений МИД России, сообщает пресс-служба правительства.
Согласно статье 88 ФЗ "Об образовании в РФ", в школах загранучреждений МИД России на общедоступной и бесплатной основе могут обучаться граждане, родители (законные представители) которых являются работниками указанных загранучреждений, сотрудниками торговых представительств РФ, военных представительств минобороны РФ и ряда других.
"Законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон "Об образовании в РФ", которые направлены на предоставление возможности получения общего образования на русском языке на бесплатной основе в школах загранучреждений иных лиц, в том числе российских соотечественников, проживающих за рубежом, а также иностранных граждан, решение об обучении которых принято руководителем соответствующего загранучреждения по согласованию с МИД России", - говорится в сообщении.
Детсад с яслями на 120 мест в Хабезском районе КЧР
01:07РИА Новости
Кабмин обсудит выделение средств на окончание строительства детсада в Туве
120000
Обсудить 0
МИД РФРоссияОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Студенты во время лекции в МГУ
Рособрнадзор рассказал, сколько абитуриентов подали документы в один вуз
РИА
Новости
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
Детсад с яслями на 120 мест в Хабезском районе КЧР
Кабмин обсудит выделение средств на окончание строительства детсада в Туве
Здание Следственного комитета при прокуратуре РФ
Кабмин обсудит выкуп экс-сотрудниками СК излишек площади служебного жилья
Лента
новостей
Дом Правительства Российской Федерации
Кабмин обсудит проект, уточняющий безнадежные к взысканию в бюджет платежи
Министр финансов США Стивен Мнучин
ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
Председатель ЦИК России Элла Памфилова
Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Рогозин не исключил, что именем Путина могут назвать стартовый комплекс
Гудзонов залив с борта МКС
Модуль "Наука" зимой отправят на Байконур для запуска к МКС
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что у США в Венесуэле "все под контролем"
Общеобразовательная школа в Воронеже
Более 54 миллиардов рублей выделят на проект "Экспорт образования"
Вид на планету Земля из космоса
На орбиту запустят два российских интеллектуальных спутника "Танюша"
Танк M1 Abrams
Эксперт объяснил, зачем НАТО направила танки к границе с Белоруссией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:57Россияне в холода стали тратить больше денег на онлайн-развлечения
04:54Большинство россиян хотят больше путешествовать при "четырехдневке"
04:49США введут новые санкции против Китая за транспортировку иранской нефти
04:48Власти Кубани изменили сроки распоряжения материнским капиталом
04:45В ОАЭ попросили экипаж МКС "позаботиться" об эмиратском космонавте
04:42Лавров обсудил на встрече с главой МИД Израиля отношения стран
04:38Лавров проводит встречу с генсеком ООН Гутеррешем
04:37Пострадавшие от паводка в ЕАО начали получать компенсации
04:34Минобрнауки может получить более 1,8 триллиона рублей до 2022 года
04:33Абэ попросил Иран сыграть конструктивную роль в урегулировании в регионе
04:30Спасатели провели заливку пеной горящей в Сахалинской области плавбазы
04:28В Венесуэле обнаружили тело экс-губернатора в сожженной машине
04:21Рособрнадзор может получить почти семь миллиардов рублей до 2022 года
04:16Из-за наступления Хафтара погибли три тысячи человек, заявил Саррадж в ООН
04:13Премьер Ливии Саррадж заявил, что отвергает переговоры с Хафтаром
04:10Лавров обсудит с главой Сербии Вучичем отношения двух стран и Балканы
04:09Саррадж обвинил ряд стран во вмешательстве в дела Ливии
04:06Минпросвещения может получить более 470 миллиардов рублей до 2022 года
04:05Авиалесоохрана сообщила об увеличении площади лесных пожаров
04:02Свыше 130 рыбаков с плавбазы "Петр Житников" доставлены во Владивосток
Лента новостейМолния