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РИА Новости

Кабмин обсудит проект, уточняющий безнадежные к взысканию в бюджет платежи

00:48 26.09.2019
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CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Дом Правительства Российской Федерации . Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Правительство РФ в четверг рассмотрит законопроект, уточняющий случаи, при которых платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок, признаются безнадежными к взысканию, сообщает пресс-служба кабмина.
"Законопроектом предлагается уточнить перечень случаев, при которых платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок, признаются безнадежными к взысканию, в том числе, в случае признания банкротом гражданина, не являющимся индивидуальным предпринимателем, а также в случае исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц", - отмечается в сообщении.
Кабмин уточняет, что проект позволит улучшить администрирование доходов бюджетной системы, повысить эффективность работы с дебиторской задолженностью по доходам, а также решить ряд вопросов, связанных с реализацией норм бюджетного законодательства в части принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет.
Кроме того, кабмин на заседании в четверг обсудит проект федерального закона "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса РФ и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году".
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