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РИА Новости

Кабмин обсудит увеличение финансирования на соцразвитие центров роста в ДФО

00:42 26.09.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам социально-экономического развития центров экономического роста на Дальнем Востоке
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам социально-экономического развития центров экономического роста на Дальнем Востоке
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам социально-экономического развития центров экономического роста на Дальнем Востоке. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит выделение дополнительных средств из федерального бюджета на социальное развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в размере 1 миллиарда рублей в 2019-2020 годах, следует из сообщения пресс-службы кабинета министров.
"Проектом распоряжения, в частности, предусматривается внести изменения в распределение средств, увеличив на 1,05 миллиарда рублей размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019 и 2020 годах бюджетам Республики Бурятия (на 0,68 миллиарда рублей), Забайкальского края (на 0,03 миллиарда рублей) и Амурской области (на 0,34 миллиарда рублей)", - говорится в сообщении кабмина.
Уточняется, что за счет этих средств в Бурятии будет проведен капремонт объектов социальной инфраструктуры (колледжа, техникума, 9 школ, школьного стадиона, 3 домов культуры), обустроен детский автогородок и создан центр ядерной медицины. В Забайкальском крае планируется организовать водоснабжение в двух селах, построить библиотеку. В Амурской области будет реконструировано отделение анестезиологии областной клинической больницы и закуплено для нее медицинское оборудование.
Ранее пресс-служба правительства Бурятии со ссылкой на вице-премьера правительства РФ - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева сообщила, что Бурятии будет выделено 6,6 миллиарда рублей на развитие центров экономического роста.
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Центры экономического роста охватывают 80% населения Дальнего Востока в целом. Для их развития на три года будет выделено 95 миллиардов рублей - на Дальнем Востоке будет построено 32 школы, детские сады, 18 больниц, 19 центров культуры, 27 спортивных объектов, закуплено оборудование для техникумов, школ, реконструируются объекты инфраструктуры.
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Правительство РФЮрий ТрутневДальневосточный ФОРоссияОбщество
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