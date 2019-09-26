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РИА Новости

PwC ожидает снижения продаж новых легковых машин в России в 2019 году

00:38 26.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобили на парковке в Москве
Автомобили на парковке в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Консалтинговая компания PwC ожидает снижения продаж новых легковых машин в России в 2019 году на 2% до 1,64 миллиона штук в базовом сценарии и роста на 0,5% до 1,67 миллиона авто при оптимистичном раскладе, реализация того или иного варианта будет зависеть в основном от макроэкономической конъюнктуры, говорится в исследовании PwC, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Авторы исследования отмечают, что макроэкономические индикаторы демонстрируют стабильность при росте цен на нефть, но в первом полугодии 2019 года рынок легковых автомобилей показал снижение на уровне 2%, несмотря на признаки стабилизации экономики.
"В 2019 году продажи новых легковых автомобилей в России могут вырасти на 0,5% и составить 1,67 миллиона штук в оптимистичном сценарии. В базовом сценарии ожидается снижение продаж на уровне 2% до 1,64 миллиона штук. Для первого полугодия был актуален базовый сценарий - снижение составило 1,9%. Реализация сценария будет зависеть преимущественно от макроэкономической конъюнктуры", - считают в PwC.
Так, в базовом сценарии продажи отечественных марок по итогам года снизятся на 1,6% до 363 тысяч штук, иномарок российской сборки - на 1,75% до 1,012 миллиона штук, импортных машин - на 1,85% до 265 тысяч штук. Оптимистичный прогноз подразумевает рост на 0,5% - до 371 тысячи отечественных авто, на 0,5% - до 1,035 миллиона иномарок местной сборки и на 0,4% в сегменте импортных автомобилей, подсчитали аналитики.
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Среди факторов, которые смогут замедлить рост продаж в 2019 году, исследователи называют рост цен в результате повышения НДС с 18% до 20%, ухудшение макроэкономической ситуации и увеличение волатильности нацвалюты в случае введения новых санкций, а также сокращение господдержки автопрома. Способствовать росту рынка могут отсутствие внешних шоков в виде девальвации рубля или санкций, а также грядущее повышение утильсбора с 1 января, говорится в документе.
При этом, дальнейшее развитие авторынка будет определяться стратегией автопроизводителей в условиях перехода на новый инвестрежим, отмечается в исследовании. Так, PwC прогнозирует дальнейший рост рынка легковых машин в России со среднегодовым темпом в 7% до 1,75 миллиона в 2020 году, 1,93 миллиона - в 2021, 2,06 миллиона - в 2022, 2,16 миллиона - в 2023 году, 2,31 миллиона - в 2024 году и 2,47 миллиона проданных машин в 2025 году.
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