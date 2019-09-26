Кабмин рассмотрит проект в сфере обеспечения единства измерений

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Правительство РФ в четверг рассмотрит законопроект о совершенствовании правового регулирования в области обеспечения единства измерений, сообщает пресс-служба кабмина.

Документ подготовлен в рамках реализации плана мероприятий федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" нацпрограммы "Цифровая экономика РФ". В частности, проект устанавливает приоритет электронной регистрации оформления результатов работ или услуг в области обеспечения единства измерений.

"Принятие законопроекта повысит эффективность государственного регулирования в области обеспечения единства измерений, позволит заинтересованным лицам использовать сведения об утвержденных типах стандартных образцов, типах средств измерений и поверке средств измерений, содержащихся в информационном фонде, в качестве доказательной базы соблюдения обязательных метрологических требований", - говорится в сообщении.