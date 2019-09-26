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РИА Новости

Кабмин рассмотрит проект в сфере обеспечения единства измерений

00:36 26.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Правительство РФ в четверг рассмотрит законопроект о совершенствовании правового регулирования в области обеспечения единства измерений, сообщает пресс-служба кабмина.
Документ подготовлен в рамках реализации плана мероприятий федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" нацпрограммы "Цифровая экономика РФ". В частности, проект устанавливает приоритет электронной регистрации оформления результатов работ или услуг в области обеспечения единства измерений.
"Принятие законопроекта повысит эффективность государственного регулирования в области обеспечения единства измерений, позволит заинтересованным лицам использовать сведения об утвержденных типах стандартных образцов, типах средств измерений и поверке средств измерений, содержащихся в информационном фонде, в качестве доказательной базы соблюдения обязательных метрологических требований", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что принятие проекта будет способствовать сокращению сроков выполнения работ в данной области и их стоимости, позволит в условиях перехода к цифровой экономике обеспечить прозрачность и контролируемость данных метрологических работ, а также исключить случаи подделки свидетельств о поверке.
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