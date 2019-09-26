PwC ожидает роста продаж электромобилей в России в 2019 году

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Консалтинговая компания PwC прогнозирует рост продаж электромобилей в России в базовом сценарии на 20,8% в 2019 году до 2,9 тысяч штук, говорится в исследовании компании, с которым ознакомилось РИА Новости.

При этом, оптимистичный прогноз аналитиков предполагает рост продаж на 29% в этом году до 3,1 тысячи электромобилей, в пессимистичном варианте рынок останется на уровне 2018 года и составит 2,4 тысячи машин, следует из документа. Среднегодовые темпы роста рынка электромобилей в России до 2025 года в оптимистичном сценарии аналитиков составят 30% до 15 тысяч проданных машин в 2025 году, в базовом варианте - 20% до 8,5 тысяч проданных машин на 2025 год и в при пессимистичном раскладе рост составит 6% до 2,5 тысяч электромобилей.

"В базовом сценарии PwC прогнозирует рост господдержки для стимулирования продаж и развития инфраструктуры, в пессимистичном сценарии мы предполагаем медленные темпы развития инфраструктуры и ограниченную господдержку, в оптимистичном сценарии предполагается, что правительство будет активно использовать международный опыт других стран и вводить аналогичные стимулы в России", - отмечается в исследовании.

Вместе с тем, по данным аналитиков, за 7 месяцев 2019 года рынок электромобилей в России уже достиг объема 1 914 (188 новых и 1 726 подержанных) машин, что уже составляет около 80% оптимистичного прогноза на 2019 год и это произошло в условиях, когда особенного увеличения мер господдержки не было.

"На рынке при этом преобладают - более 94% проданных электромобилей - подержанные автомобили, продажи которых приходятся на Приморский и Хабаровский края, а также Иркутскую область. Большая часть (40%) новых электромобилей продается в Москве и Московской области", - говорится в документе.