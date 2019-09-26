Лавров оценил перспективы ЕАЭС и проекта КНР "Один пояс – один путь"

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Дальнейшее сопряжение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и китайской инициативы "Один пояс - один путь" позволит заложить основу для формирования в Евразии нового геополитического контура, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По мнению Лаврова, усиливающаяся в условиях глобализации взаимозависимость, появление и укрепление новых мировых центров требуют нестандартных, новаторских подходов, а приметой времени стало динамичное развитие различных интеграционных процессов.

"Об успешности интеграционного начинания свидетельствует и расширение международных контактов ЕАЭС, рост числа государств, стремящихся заключить с ним соглашения о свободной торговле. Знаем, что над обеспечением стабильности, процветания в Евразии плодотворно трудятся и китайские друзья, реализующие концепцию "Один пояс - один путь", - написал Лавров в статье для "Российской газеты" и "Жэньминь Жибао" в связи с 70-летием установления дипотношений Москвы и Пекина.

Он отмечает, что еще четыре года назад лидеры договорились работать над сопряжением ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути.

"Сегодня это решение успешно претворяется в жизнь. Важным шагом стало подписание в мае 2018 года Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Союзом и КНР, которое сейчас вступает в силу", - добавил Лавров.

"Таким образом, ЕАЭС и ОПОП начинают эффективно дополнять друг друга. Их дальнейшая гармонизация позволит заложить основу для формирования в Евразии нового геополитического контура", - добавил глава МИД РФ.

Китайская Народная Республика и Советский Союз установили дипломатические отношения 2 октября 1949 года. СССР стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР. Первого октября 2019 года отмечается 70-летие образования КНР.

Договор о ЕАЭС был подписан 29 мая 2014 года и вступил в силу 1 января 2015 года. Членами объединения являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.