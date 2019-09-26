Лавров назвал причины успеха развития отношений России и Китая

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о причинах успеха развития российско-китайских отношений.

Китайская Народная Республика и Советский Союз установили дипломатические отношения 2 октября 1949 года. СССР стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР. Первого октября 2019 года будет отмечаться 70-летие образования КНР.

"Жэньминь Жибао". "В чем причина такого успеха? Прежде всего в том, что наше сотрудничество опирается на общепризнанные нормы международного права, свободно от идеологических шор, носит самоценный характер и не направлено против кого-либо. Мы не навязываем друг другу своих подходов и ценностей, тем более не вмешиваемся во внутренние дела. Нам удалось вывести за скобки чувствительные темы общего прошлого, оставив их историкам. Окончательно урегулирован пограничный вопрос", - написал Лавров в статье для "Российской газеты"

По словам главы МИД РФ, связи между странами уходят корнями в глубину столетий, Москва и Пекин на протяжении долгого времени учились понимать друг друга, взаимодействовать, дружить.

"Сегодня российско-китайский диалог – это взаимоуважительное общение двух равных партнеров. А по уровню взаимного доверия, устойчивости и глубине сотрудничества он даже превосходит иные формальные союзы", - добавил Лавров.