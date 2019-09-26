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РИА Новости

Лавров назвал причины успеха развития отношений России и Китая

00:09 26.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о причинах успеха развития российско-китайских отношений.
Китайская Народная Республика и Советский Союз установили дипломатические отношения 2 октября 1949 года. СССР стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР. Первого октября 2019 года будет отмечаться 70-летие образования КНР.
"В чем причина такого успеха? Прежде всего в том, что наше сотрудничество опирается на общепризнанные нормы международного права, свободно от идеологических шор, носит самоценный характер и не направлено против кого-либо. Мы не навязываем друг другу своих подходов и ценностей, тем более не вмешиваемся во внутренние дела. Нам удалось вывести за скобки чувствительные темы общего прошлого, оставив их историкам. Окончательно урегулирован пограничный вопрос", - написал Лавров в статье для "Российской газеты" и "Жэньминь Жибао".
По словам главы МИД РФ, связи между странами уходят корнями в глубину столетий, Москва и Пекин на протяжении долгого времени учились понимать друг друга, взаимодействовать, дружить.
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"Сегодня российско-китайский диалог – это взаимоуважительное общение двух равных партнеров. А по уровню взаимного доверия, устойчивости и глубине сотрудничества он даже превосходит иные формальные союзы", - добавил Лавров.
Он отметил, что успеху в развитии двусторонних отношениях также способствовало создание многоуровневой архитектуры межгосударственного взаимодействия, которая обладает высоким запасом прочности и позволяет конструктивно решать самые сложные проблемы.
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