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РИА Новости

Выйти из ЕС и не уйти самому. Джонсона обвинили во лжи и беззаконии

08:00 26.09.2019 (обновлено: 13:17 26.09.2019)
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© AFP 2019 / Isabel InfantesПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AFP 2019 / Isabel Infantes
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Софья Мельничук. Борис Джонсон срочно вернулся из Нью-Йорка в Лондон, где его встретили шквалом критики. Виной всему — решение приостановить работу парламента до середины октября. Верховный суд признал это незаконным. Теперь премьеру предстоит выводить страну из Евросоюза под громкие призывы самому уйти в отставку.

Срочное возвращение

В Нью-Йорк Джонсон летел, чтобы рассказать миру о своем видении Британии после Brexit. Однако его участие в Генассамблее ООН не задалось. После приземления ему пришлось ждать в самолете, так как стоянка была занята бортом другого высокопоставленного гостя. На совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом он явно чувствовал себя не в своей тарелке.
Журналисты задавали неудобные вопросы: "Некоторые ваши критики считают, что вы должны уйти в отставку, что вы можете ответить?" Хлопая себя по колену, Джонсон две минуты подбирал слова. А Трамп со свойственной ему прямотой заметил: "Отвратительный вопрос". "Да нет, думаю, многие британские журналисты спросили бы то же самое", — вступился за репортера премьер.
И оказался совершенно прав: именно такие вопросы его ждали на родине. Причем не только от журналистов, но и от парламентариев. Пока глава правительства готовился к выступлению на Генассамблее, в Британии разразился новый политический скандал. Премьер срочно отбыл в Лондон.
© REUTERS / Jonathan ErnstПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время двусторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время двусторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом
© REUTERS / Jonathan Ernst
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время двусторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом

В отставку

Во вторник, 24 сентября, Верховный суд Великобритании постановил, что Джонсон злоупотребил полномочиями и незаконно добился приостановки работы парламента за несколько недель до даты предполагаемого выхода страны из Евросоюза. Одиннадцать судей единогласно вынесли жесткий вердикт: действия премьера "привели к фрустрации, или недопущению парламента до исполнения его конституционных обязательств". Теперь депутаты могут вернуться в зал заседаний.
И тут же оппозиция призвала премьера покинуть пост. Его обвинили в некомпетентности, злоупотреблении властью и неуважении к демократии.
Но Джонсон явно не планирует устанавливать рекорд по скоротечности пребывания в должности главы правительства. "Конечно, решение суда будет исполнено, хотя я с ним в корне не согласен. Важно, что мы продолжим работать и выведем Британию из ЕС 31 октября", — отметил он, добавив, что претензии к нему были призваны помешать этому.

Тест-драйв Верховного суда

Для начала Верховному суду пришлось разобраться, имеет ли он право вмешиваться в политический процесс. Ранее над этим размышляли еще в трех инстанциях — Шотландском, Лондонском и Белфастском судах.
В первом постановили, что судебная власть может выносить подобные решения, а пророгацию — так называют приостановку работы парламента — признали незаконной. В остальных двух пришли к выводу, что не следует лезть в политические дела, и пророгация, соответственно, вполне легитимна.
Путаница возникла из-за того, что принцип разделения исполнительной, законодательной и судебной властей не действует в Британии в классическом смысле, когда каждая ветвь власти осуществляется через отдельный госорган, пояснил РИА Новости Сергей Шеин, научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.
В частности, палата лордов — верхняя палата парламента — до недавнего времени была высшей апелляционной инстанцией. Только в 2005 году в ходе конституционной реформы учредили Верховный суд Великобритании, который получил все судебные функции палаты лордов. К делу он приступил спустя еще четыре года.
"Институту Верховного суда всего десять лет, и он по сравнению с аналогами в других странах раньше был весьма ограничен в полномочиях, — отмечает Шеин. — Его как раз и создали, чтобы решать наиболее масштабные конституционные вопросы. И это, можно сказать, бенефис".
Собеседник РИА Новости обращает внимание на то, что отмена пророгации — один из редких случаев, когда парламент не смог призвать к ответу исполнительную власть, поэтому соответствие решения правительства конституции проверил новый институт — Верховный суд.
© REUTERS / Eduardo MunozПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© REUTERS / Eduardo Munoz
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Обман королевы

Вторым пунктом в повестке Верховного суда значилась сама пророгация. Премьер-министр может порекомендовать монарху принять такое решение — это сомнений не вызывало. Проблема была в необычайно долгом сроке, ведь на каникулы депутатов отправили в критический момент, когда страна стоит на пороге выхода из Евросоюза.
Дело в том, что на 14 октября назначена речь королевы, в которой она должна объявить программу кабинета министров. Для подготовки этого мероприятия парламентарии, как правило, и приостанавливают работу. Традиционно это занимает несколько дней, а не недель.
Суд постановил, что срок пророгации неоправданно долгий. Адвокаты поинтересовались, какой был бы подходящим. Но судьи от ответа уклонились.
Во внутренней палате Шотландского суда также поставили вопрос о том, мог ли Джонсон соврать королеве, чтобы добиться нужного решения. Пришли к выводу, что обращение премьера к Елизавете II было продиктовано "неправомерными намерениями отстранить от работы парламент". Правда, в Верховном суде рассматривать мотивацию действий главы правительства отказались. Но причины для пророгации, которые представили королеве, судьи сочли неубедительными.
Сам Джонсон ранее заверял, что не лгал королеве, а столь долгие каникулы парламентариев понадобились именно для подготовки монаршей речи в середине октября.
© AP Photo / Matt DunhamПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / Matt Dunham
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Каникулы парламентариев

Решение о пророгации было принято в конце августа — у парламентариев как раз заканчивались каникулы. Намерение премьера отстранить депутатов от работы до середины октября, когда до выхода из ЕС будут оставаться считанные дни, связали с его желанием провести "жесткий Brexit". При неработающем парламенте, по мнению критиков, у него было бы пространство для маневра, так как депутаты не смогли бы ему помешать.
Однако парламентарии успели принять закон, запрещающий Brexit без соглашения. И теперь, если до 19 октября Лондону не удастся договориться с Брюсселем, Джонсону придется просить партнеров о новой отсрочке.
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Выход Британии из ЕвросоюзаБорис ДжонсонДональд ТрампГенеральная Ассамблея ООНПарламент ВеликобританииВеликобританияВ мире
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