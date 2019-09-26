Стало известно, когда выйдут виниловые пластинки первых альбомов Мадонны

Источник говорит, что знаменитые диски королевы поп-музыки — Madonna (1983 год), Like a Virgin (1984 год), True Blue (1986 год) и саундтрек Who’s That Girl (1987 год) к одноименному фильму "Кто эта девчонка?" — планируется перевыпустить восьмого ноября.