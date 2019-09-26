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РИА Новости
Культура

Стало известно, когда выйдут виниловые пластинки первых альбомов Мадонны

03:14 26.09.2019
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© AP Photo / Eduardo VerdugoАмериканская певица Мадонна во время своего тура Sticky and Sweet в Мехико. 29 ноября 2008 года
Американская певица Мадонна во время своего тура Sticky and Sweet в Мехико. 29 ноября 2008 года
© AP Photo / Eduardo Verdugo
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мадонна переиздаст три своих первых альбома и один саундтрек на виниловых пластинках в ноябре, сообщает NME.
Источник говорит, что знаменитые диски королевы поп-музыки — Madonna (1983 год), Like a Virgin (1984 год), True Blue (1986 год) и саундтрек Who’s That Girl (1987 год) к одноименному фильму "Кто эта девчонка?" — планируется перевыпустить восьмого ноября.
Каждая пластинка будет стоить примерно 19 фунтов стерлингов (около полутора тысяч рублей).
Недавно Мадонна начала мировое турне в рамках выхода ее последнего альбома Madame X.
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