Стало известно, когда выйдут виниловые пластинки первых альбомов Мадонны

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мадонна переиздаст три своих первых альбома и один саундтрек на виниловых пластинках в ноябре, сообщает NME.
Источник говорит, что знаменитые диски королевы поп-музыки — Madonna (1983 год), Like a Virgin (1984 год), True Blue (1986 год) и саундтрек Who’s That Girl (1987 год) к одноименному фильму "Кто эта девчонка?" — планируется перевыпустить восьмого ноября.
Каждая пластинка будет стоить примерно 19 фунтов стерлингов (около полутора тысяч рублей).
Недавно Мадонна начала мировое турне в рамках выхода ее последнего альбома Madame X.