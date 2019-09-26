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РИА Новости

"Пока не оправдают — не умру". Пенсионер 60 лет добивается отмены приговора

08:00 26.09.2019 (обновлено: 08:05 26.09.2019)
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Исхаков Фатхулла
Исхаков Фатхулла
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Виктория Дубовская. Более полувека борьбы, сотни жалоб и несколько судебных процессов — 82-летний житель Башкирии Фатхулла Исхаков с 1959 года пытается добиться отмены приговора, по которому его признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений соседке и отправили в тюрьму. В 2013-м следствие признало, что произошла ошибка, однако пенсионера не реабилитировали до сих пор.

Кровь на пиджаке

В ночь на 23 мая 1959-го в башкирском селе Большие Каркалы неизвестный забрался в дом семьи Рахматуллиных и изрезал лицо хозяйке, ее дочери Марьям и подруге Асие, оставшейся у них ночевать. Сотрудники милиции нашли рядом с домом топор, который сочли орудием преступления.
Под подозрение попал 22-летний Фатхулла Исхаков, проживавший неподалеку. Его опознали несколько односельчан, гулявших в ту ночь по улице. По словам свидетелей, ярко светила луна, и они хорошо рассмотрели лицо того, кто крался к дому соседей. К тому же при обыске у него нашли пиджак со следами крови одной из потерпевших.
© Фото : из личного архиваФатхулла Исхаков в молодости
Фатхулла Исхаков в молодости
© Фото : из личного архива
Фатхулла Исхаков в молодости
Исхакова арестовали, через несколько месяцев дело слушали в суде. Обвинение представило такую версию: пьяный Исхаков, открыв калитку Рахматуллиных с помощью проволоки, проник с топором в дом, увидел трех спящих женщин и несколько раз ударил. Затем вернулся к себе и лег спать.
Мотив преступления, по мнению обвинения, — месть семье Рахматуллиных. В 1956-м Исхаков получил срок за кражу, а родственник соседей выступал свидетелем.
Следователи квалифицировали действия нападавшего как попытку убийства, а вред, причиненный жертвам, расценили как тяжкий. Фатхулла все отрицал: по его словам, в тот вечер он действительно выпил, однако после застолья отправился спать и ночью из дома не выходил. Защита считала, что кровь — одна из главных улик — появилась на пиджаке случайно: одна из пострадавших прибежала к соседям за помощью.
© Фото : из личного архиваФатхулла Исхаков в молодости
Фатхулла Исхаков в молодости
© Фото : из личного архива
Фатхулла Исхаков в молодости
Заслушав доводы обеих сторон, суд согласился с обвинением и в октябре 1959-го приговорил Исхакова к 15 годам исправительно-трудовой колонии.

Сломанная жизнь

Даже сейчас, спустя 60 лет, Исхаков практически наизусть помнит материалы уголовного дела. У него дома огромный бумажный архив — тысячи страниц жалоб и переписки со всевозможными инстанциями.
Как пенсионер рассказал РИА Новости, решение суда разделило его жизнь на до и после. Младший из пяти братьев, Фатхулла после семилетки устроился работать в местном колхозе. К 22-м годам успел жениться и завести детей.
Первую судимость называет ошибкой молодости — в 15 лет он вместе с друзьями залез на участок к соседу и украл мед. "Я нас не оправдываю, хотя времена были голодные, — вспоминает пенсионер. — От родителей потом здорово досталось, перед соседом стояли на коленях, вымаливали прощение. Он нас простил".
© Фото : из личного архиваФатхулла Исхаков
Фатхулла Исхаков
© Фото : из личного архива
Фатхулла Исхаков
Однако спустя три года этой историей вдруг заинтересовались следственные органы. Осудили по части 2 статьи 1 Указа "Об усилении охраны личной собственности граждан" ("Кража, совершенная воровской шайкой"). Друзей Фатхуллы приговорили к трем годам колонии, а его самого — к шести. Впрочем, меньше чем через два года отпустили по УДО.
Родственник Рахматуллина действительно выступал на том суде свидетелем, однако Исхаков утверждает, что обиды на односельчанина не затаил, — семьи поддерживали хорошие отношения и помогали друг другу.
После второго приговора Фахтулла тоже освободился по УДО — через 13 лет. За годы заключения он лишился практически всей семьи: жена умерла, сын попал в детдом.

"Прошел через ад"

Выйдя из колонии, Исхаков снова женился, получил образование и начал бороться за восстановление своего честного имени.
Долгое время в ответ на многочисленные жалобы он получал лишь отписки, однако в 1990-м дело сдвинулось с мертвой точки: два свидетеля признались, что оклеветали под давлением сотрудников милиции.
© НТВВ 2013-м Исхаков и Саидбатталов встретились благодаря журналистам
В 2013-м Исхаков и Саидбатталов встретились благодаря журналистам
© НТВ
В 2013-м Исхаков и Саидбатталов встретились благодаря журналистам
Дело возобновили. Эксперты пришли к выводу, что преступник, скорее всего, действовал не топором, а лезвием, и вред здоровью потерпевших был причинен легкий. "Это сразу звучало смешно: если бы взрослый мужчина по три раза ударил трех человек топором по лицу, то он бы убил их", — говорит пенсионер.
Разбирательства продолжались еще 20 лет. А в 2013-м не без помощи журналистов нашелся настоящий преступник — третий свидетель по делу о нападении Наиль Саидбатталов. Он сам пришел в полицию. Объяснил, что совершил преступление из мести. В те годы он был безответно влюблен в дочь Рахматуллиных Марьям. После очередного отказа решил изуродовать девушке лицо.
© НТВВ 2013-м Исхаков и Саидбатталов встретились благодаря журналистам
В 2013-м Исхаков и Саидбатталов встретились благодаря журналистам
© НТВ
В 2013-м Исхаков и Саидбатталов встретились благодаря журналистам
Сроки давности преступления истекли, поэтому наказывать Саидбатталова не стали, но признали, что Фатхулла отсидел 13 лет по ошибке.

Последняя надежда

Как поясняет адвокат осужденного Виталий Буркин, после явки с повинной казалось, что реабилитация гарантирована. Процедура выглядит так: СК выносит постановление об отказе в возбуждении нового уголовного дела из-за истечения сроков давности. После этого прокуратура на основе вновь открывшихся обстоятельств возобновляет производство по делу и выходит в суд с просьбой отменить приговор.
Однако прокуратура несколько раз возвращала СК их постановление на доработку. В 2015-м дело почти дошло до суда, но в последний момент прокуратура отозвала документы, а затем вообще закрыла производство: ведомство сочло, что новые показания свидетели дали по просьбе самого Исхакова.
Заключенный в колонии. Архивное фото
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"Когда они закрыли дело, у нас появилась юридическая возможность обратиться в суд напрямую, — говорит Буркин. — В Верховном суде Башкирии признали, что прокуратура действовала незаконно, но приговор не отменили — просто отправили материалы на очередное рассмотрение в прокуратуру. То есть мы вернулись к тому, с чего начинали несколько лет назад".
Теперь защита пенсионера подала жалобу в Верховный суд. Дату заседания сообщат в ближайшее время.
Этим летом с одного из судебных заседаний пенсионера увезла скорая. Однако сам он твердо намерен бороться до конца. "С первого дня я доказывал свою невиновность, — говорит Исхаков. — Несколько дней меня жестоко били и заставляли подписать признание — но я не сдался. Не сдамся и сейчас. Пока не добьюсь правды — не умру".
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