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РИА Новости

Лавров назвал цель расширения НАТО

22:28 25.09.2019
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Целью расширения НАТО является агрессивное сдерживание России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Когда НАТО одержимо безостановочным расширением, мы видим в этом исключительно стремление окружить Россию вражеским кольцом - мы внутри альянса объявлены врагом - и затруднить развитие нашей страны", - заявил он в интервью газете "Коммерсант".
Расширение на восход. НАТО присоединило к себе космос
27 июня, 18:11Радио Sputnik
Расширение на восход. НАТО "присоединило" к себе космос Наступать некуда – впереди Москва. И ладно если бы только впереди, так и сверху она же. Поэтому и их туда влечет. В русле, так сказать, мировой тенденции.
"Ничего для безопасности НАТО не приобретено в результате присоединения Черногории, Македонии, которая туда вступает. Во втягивании Сербии в НАТО для безопасности альянса никакого смысла не заключено. А отсюда цель только одна – сдерживать Российскую Федерацию, причем сдерживать агрессивно", - добавил министр.
Российская сторона ранее заявляла, что расширение НАТО на восток противоречит ранее полученным гарантиям от лидеров западных стран. В Москве заявляли, что будут реагировать соразмерно на агрессивные шаги со стороны НАТО, а тем, кто стремится включить Украину или Грузию в состав альянса, следует подумать о последствиях такой безответственной политики.
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Сергей ЛавровМИД РФНАТОРоссияВ мире
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