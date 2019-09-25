Лавров оценил перспективы создания российско-американского делового совета

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российская сторона ждет реакции США по предложениям о создании российско-американского делового совета, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете Российская сторона ждет реакции США по предложениям о создании российско-американского делового совета, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант"

"В Осаке на двадцатке это было поддержано президентом США Дональдом Трампом. В присутствии первого заместителя председателя правительства России Антона Силуанова, министра финансов США Стивена Мнучина и других ведомств с обеих сторон он сказал Владимиру Путину, что идея хорошая, надо создавать совет. Глупо вообще, что у нас мизерный товарооборот. Давайте создадим деловой совет, чтобы продвигать взаимовыгодные проекты. С тех пор мы ждем реакции на сделанные предложения", - сказал Лавров.

"Договорились, что совет должен состоять из первых лиц не государственных, а частных компаний и корпораций. И как выразитель позиций наших частных бизнесменов РСПП передал своим американским партнерам предложения о том, кто мог бы войти в этот деловой совет. Есть какой-то диалог по линии РСПП с американскими коллегами, но окончательной договоренности пока не сформировалось. Параллельно существует Американская торговая палата во главе с Алексисом Родзянко, американо-российский деловой совет. Они тоже хотят участвовать в этом процессе", - отметил глава МИД РФ. Кроме того, по его словам, "можно было бы посмотреть и на роль Российского фонда прямых инвестиций".

"Структур достаточно. Главное, чтобы вот этот политический импульс был воспринят на том уровне, который порой принимает решения, не совсем ускоряющие поручения глав государств", - подчеркнул Лавров.