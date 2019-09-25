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РИА Новости

Лавров оценил перспективы создания российско-американского делового совета

22:24 25.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российская сторона ждет реакции США по предложениям о создании российско-американского делового совета, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант".
"В Осаке на двадцатке это было поддержано президентом США Дональдом Трампом. В присутствии первого заместителя председателя правительства России Антона Силуанова, министра финансов США Стивена Мнучина и других ведомств с обеих сторон он сказал Владимиру Путину, что идея хорошая, надо создавать совет. Глупо вообще, что у нас мизерный товарооборот. Давайте создадим деловой совет, чтобы продвигать взаимовыгодные проекты. С тех пор мы ждем реакции на сделанные предложения", - сказал Лавров.
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"Договорились, что совет должен состоять из первых лиц не государственных, а частных компаний и корпораций. И как выразитель позиций наших частных бизнесменов РСПП передал своим американским партнерам предложения о том, кто мог бы войти в этот деловой совет. Есть какой-то диалог по линии РСПП с американскими коллегами, но окончательной договоренности пока не сформировалось. Параллельно существует Американская торговая палата во главе с Алексисом Родзянко, американо-российский деловой совет. Они тоже хотят участвовать в этом процессе", - отметил глава МИД РФ. Кроме того, по его словам, "можно было бы посмотреть и на роль Российского фонда прямых инвестиций".
"Структур достаточно. Главное, чтобы вот этот политический импульс был воспринят на том уровне, который порой принимает решения, не совсем ускоряющие поручения глав государств", - подчеркнул Лавров.
Министр добавил, что примерно такая же ситуация с созданием российско-американского экспертного совета. "Когда Госсекретарь США Майк Помпео был в мае с.г. в Сочи, он по своей инициативе затронул эту тему и сказал Владимиру Путину, что Дональд Трамп помнит, как в Хельсинки этот вопрос обсуждался, что он считает, что это полезная вещь, и нужно привлекать экспертов к выработке долгосрочного видения стратегической ситуации в мире. Но конкретных структур не появилось", - сказал он.
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