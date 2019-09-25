Лавров назвал позицию США по ДРСМД хамской

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал хамской позицию США, которые ставили условием сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) полную ликвидацию российских ракет.
"Мы пригласили американцев на демонстрацию этой ракеты, предложили провести для них специальный брифинг. Но и от этого она категорически отказалась. США успокоит только полное уничтожение ракет, пусковых установок и всего сопряженного оборудования под американским контролем. Это достаточно хамская позиция", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант".
"И мало того, что они сами отказались приехать на полигон, чтобы посмотреть на эту ракету, - они запретили своим союзникам по НАТО туда ехать. Приехали только болгары, турки и греки. Ослушались гегемона. А когда мы спрашивали немцев, французов и другие крупные страны НАТО, почему они не поехали – неужели у них нет собственного мнения? Они отвечали, что американцы их убедили, что показ будет бутафорским", - добавил он.
По словам Лаврова, все это было сделано, что обвинить РФ в нарушении ДРСМД и довести дело до развала договора.
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Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия предложила США в закрытом режиме посмотреть ракету 9М729, чтобы убедиться, что она не нарушает ДРСМД, но американцы отказались. Он напомнил, что после этого РФ сделала открытый многосторонний показ данной ракеты в парке "Патриот", куда приехали многие иностранные делегации, однако США и сами не приняли участие в этом мероприятии, и не рекомендовали приезжать туда своим партнерам по НАТО.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.