Лавров не исключил, что "нормандский саммит" может состояться в этом году

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что саммит в "нормандском формате" может пройти в этом году, отметив при этом, что вопрос зависит не от России.
"Не исключаю, но это зависит не от нас", - ответил Лавров на вопрос о возможном проведении саммита в "нормандском формате" в этом году в интервью газете "Коммерсантъ".
Он отметил, что "у всех на слуху" история с выполнением решений предыдущих "нормандских" саммитов.
"Необходимость выполнения этих решений уже признали, наконец, и в Киеве. Я читал заявления министра иностранных дел Украины Вадима Владимировича Пристайко о том, что необходимо подписать "формулу Штайнмайера", как об этом договаривались четыре года назад. Он, правда, стал делать оговорки, рассуждая на тему того, что "формула" — это просто формула, а для того, чтобы она стала жизнеспособной, ее надо пересмотреть и изменить. Он не пояснил, в каком направлении. Но если это опять игры в пересмотр того, что было уже решено, то это не поможет процессу", - считает министр.
Дипломат выразил надежду, что украинские коллеги не будут брать пример с бывшего президента Украины Петра Порошенко, который "просто перевирает различные истории, относящиеся к работе "нормандского формата".
Ранее полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что Киев поставил под угрозу проведение саммита "нормандской четверки" на высшем уровне, отказавшись подписать "формулу Штайнмайера", которая определяет порядок введения в действие закона об особом статусе Донбасса.
18 сентября, 20:06Радио SputnikТеряет смысл. Киев поставил под угрозу срыва саммит "нормандской четверки"Украинские представители отказались подписать "формулу Штайнмайера" на переговорах контактной группы в Минске, в то же время глава МИД Украины дал свое согласие на подписание. В эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева прокомментировала ситуацию.
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.