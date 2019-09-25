Лавров не исключил, что "нормандский саммит" может состояться в этом году

"Необходимость выполнения этих решений уже признали, наконец, и в Киеве. Я читал заявления министра иностранных дел Украины Вадима Владимировича Пристайко о том, что необходимо подписать "формулу Штайнмайера", как об этом договаривались четыре года назад. Он, правда, стал делать оговорки, рассуждая на тему того, что "формула" — это просто формула, а для того, чтобы она стала жизнеспособной, ее надо пересмотреть и изменить. Он не пояснил, в каком направлении. Но если это опять игры в пересмотр того, что было уже решено, то это не поможет процессу", - считает министр.