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РИА Новости

Лавров прокомментировал срыв подписания "формулы Штайнмайера"

22:04 25.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Нигера Каллой Анкурао
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Нигера Каллой Анкурао
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Нигера Каллой Анкурао
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Москва расстроена и встревожена отказом Украины письменно зафиксировать "формулу Штайнмайера" на последней встрече контактной группы, но видела последовавшие заявления Киева о том, что формулу нужно подписать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
На прошлой неделе по итогам заседания контактной группы полпред РФ в Борис Грызлов сообщил, что Киев поставил под угрозу проведение саммита "нормандской четверки" (Франция, Германия, РФ и Украина) на высшем уровне, отказавшись подписать "формулу Штайнмайера". Позже глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев считает важным письменно согласовать текст – "без изменений, или что-то будет добавлено", - "формулы Штайнмайера", после чего она будет вынесена на обсуждение "нормандской четверки".
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Почему "нет": политик оценил позицию Киева по "формуле Штайнмайера"Представители ДНР будут добиваться от Украины подписания "формулы Штайнмайера" на встрече в Минске 1 октября. Глава Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко рассказал радио Sputnik, почему предложение ФРГ не устраивает Киев.
"Это деликатная сфера. Мы очень сильно расстроены и встревожены тем, что произошло в контактной группе", - прокомментировал Лавров действия Киева в интервью газете "Коммерсант".
Он напомнил, что внешнеполитические советники лидеров нормандской четверки 11 сентября обсудили, "как именно должна контактная группа одобрить эту формулу". По его словам, все без исключения советники согласились, что контактная группа должна подписать документ, рассуждения были лишь о том, что "может быть, не все члены контактной группы подпишут этот документ". РФ настояла, что контактная группа является самым подходящим форматом для решения вопросов, связанных с минскими соглашения, и исключать из процесса никого из их подписантов - Киев, Донецк, Луганск, ОБСЕ, Россия – нельзя.
"Были сомнения перед встречей Контактной группы, что, может быть, проблема количества подписантов стала причиной того, что это сорвалось. Но Леонид Кучма заявил, что он вообще не хочет этого подписывать, иначе в Киеве будет очередной "майдан". Если постоянно озираться на майдан, это значит оставлять свою страну во власти радикалов, неонацистов и прочих экстремистов", - добавил министр.
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Лавров заявил, что слышал заявления из Киева после заседания контактной группы, охарактеризовав их как противоречивые, но "сухой остаток – надо подписывать".
"Повторюсь, с оговорками, о которых стал рассуждать Вадим Пристайко, мол, подписать надо, но это не означает, что все будет выполнено в таком виде, двигаться придется, по сути дела, на ощупь, стараясь каждый раз понять, что происходит в киевской элите, как окружение Президента Украины Владимира Зеленского пытается интерпретировать заявленную им волю добиться мира в Донбассе, и что это может означать для Донбасса", - подытожил российский министр.
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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Франк-Вальтер ШтайнмайерСергей ЛавровМИД РФРоссияУкраинаВ мире
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