Зеленский заявил, что не просил начинать расследование по Байдену

НЬЮ-ЙОРК, 25 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не оказывал давление ни на кого на Украине, чтобы начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

"У нас независимая страна. Я не могу оказывать давление ни на кого. Это ответ. Я никому не звонил, не просил его (генпрокурора начать расследование - ред.)", - сказал он в ходе двусторонней встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в июле разговора президентов Украины и США. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с украинским лидером Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына экс-президента США Джо Байдена. Байден-старший лидирует среди демократов на президентской гонке и может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины и дела Байдена-младшего. Демократы утверждают, что президент США просил об этом в обмен на гарантии помощи Украине, однако прямого указания на это в стенограмме беседы нет.