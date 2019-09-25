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РИА Новости

Зеленский заявил, что не просил начинать расследование по Байдену

22:00 25.09.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
НЬЮ-ЙОРК, 25 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не оказывал давление ни на кого на Украине, чтобы начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
"У нас независимая страна. Я не могу оказывать давление ни на кого. Это ответ. Я никому не звонил, не просил его (генпрокурора начать расследование - ред.)", - сказал он в ходе двусторонней встречи с американским президентом Дональдом Трампом.
Джо Байден с сыном Хантером в Вашингтоне. 2009 год
24 сентября, 09:47РИА Новости
Отцы и дети: как сын Джо Байдена становится козырем Трампа на выборах-2020
В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в июле разговора президентов Украины и США. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с украинским лидером Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына экс-президента США Джо Байдена. Байден-старший лидирует среди демократов на президентской гонке и может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины и дела Байдена-младшего. Демократы утверждают, что президент США просил об этом в обмен на гарантии помощи Украине, однако прямого указания на это в стенограмме беседы нет.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его во вмешательстве в выборы через попытку дискредитации политического противника — Байдена. Трамп обвинения отрицает.
Президент США Дональд Трамп на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Вчера, 11:47РИА Новости
"Харассмент президента". Главное об импичменте Трампу
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Хантер БайденДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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