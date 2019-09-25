СК проводит проверку после смерти роженицы в Нижегородской области

Сюжет о гибели женщины был показан в эфире одного из местных телеканалов 25 сентября. По данным средств массовой информации, 22 сентября прибывшие по вызову сотрудники скорой помощи не оказали роженице медицинских услуг. Спустя непродолжительное время женщина была доставлена в Лысковскую районную больницу в состоянии клинической смерти, где скончалась в реанимации.