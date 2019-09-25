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РИА Новости

Захарова прокомментировала стенограмму разговора Зеленского и Трампа

20:58 25.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины, сказала, что теперь украинский лидер Владимир Зеленский понял, что такое общение с американским лидером.
"Вот сегодня они (команда Зеленского - Ред.) поняли, что такое общение с американским президентом кстати", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
Президент США Дональд Трамп во время разговора с премьером Австралии Малкольмом Тернбуллом. 28 января 2017
Вчера, 18:50РИА Новости
Стенограмма разговора Трампа и Зеленского
В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в июле разговора. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с украинским лидером Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына экс-президента США Джо Байдена. Байден-старший лидирует среди демократов на президентской гонке и может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины и дела Байдена-младшего. Демократы утверждают, что президент США просил об этом в обмен на гарантии помощи Украине, однако прямого указания на это в стенограмме беседы нет.
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Мария ЗахароваДональд ТрампМИД РФВладимир ЗеленскийРоссияСШАУкраинаВ мире
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