Генсек НАТО обсудил с ОБСЕ Украину и изменения в Венский документ

БРЮССЕЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил в среду в Нью-Йорке с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером ситуацию на Украине, а также вопросы реформирования Венского документа о мерах укрепления доверия, сообщила в среду пресс-служба альянса.

"На встрече состоялся обмен мнениями о ситуации в области безопасности на Украине и в Грузии, а также об усилиях по модернизации Венского документа о военной транспарентности", - говорится в сообщении.

Детали дискуссий не приводятся.

Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции. Документ нацелен на дальнейшее укрепление доверия и безопасности между странами-участницами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке).