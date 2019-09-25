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РИА Новости

Генсек НАТО обсудил с ОБСЕ Украину и изменения в Венский документ

20:55 25.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил в среду в Нью-Йорке с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером ситуацию на Украине, а также вопросы реформирования Венского документа о мерах укрепления доверия, сообщила в среду пресс-служба альянса.
"На встрече состоялся обмен мнениями о ситуации в области безопасности на Украине и в Грузии, а также об усилиях по модернизации Венского документа о военной транспарентности", - говорится в сообщении.
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Детали дискуссий не приводятся.
Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции. Документ нацелен на дальнейшее укрепление доверия и безопасности между странами-участницами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке).
Российская сторона ранее заявляла, что доверие между НАТО и Россией нужно укреплять, меняя политику, нацеленную на сдерживание РФ, а не путем внесения изменений в Венский документ ОБСЕ о наблюдении за учениями. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия никому не угрожает, строго соблюдает свои обязательства в сфере международной безопасности и открыта для диалога с партнерами, но необходимо сделать все для надежной защиты страны.
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